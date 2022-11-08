Зеленский назвал условием для переговоров с Россией возмещение убытков

Зеленский: условиями для переговоров с Россией являются возмещение убытков и гарантии

Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров, среди них — восстановление территориальной целостности и возмещение убытков.

«Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Украинский лидер назвал требования Киева абсолютно понятными.

После проведения референдумов о присоединении новых территорий к России Зеленский 30 сентября заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет президент Владимир Путин. «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — добавил он.

Украинский лидер также подписал указ о введении в действие решения СНБО, в котором указывалось, что вести переговоры с Путиным не представляется возможным. В Кремле на это ответили, что остается ждать либо изменения позиции нынешнего главы государства, либо уже будущего президента Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва с самого начала спецоперации выступала за то, чтобы достижение выдвинутых ею условий «обеспечивалось мирными дипломатическими переговорными средствами».

По словам Пескова, Россия открыта к переговорам с Украиной, но пока не видит возможности для них из-за украинской позиции.

The Washington Post со ссылкой на источники писала, что в администрации президента США Джо Байдена в частном порядке призывают руководство Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией и отказаться от нежелания вести переговоры, пока президентом является Владимир Путин.

После этого советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией, но ее позиция известна и открыта: сначала Россия выводит войска с территории Украины, «потом все остальное».