Минобороны Украины пообещало не использовать HIMARS для ударов по России

Киев изначально не скрывал, что обещал Вашингтону не наносить удары по территории России западным высокоточным оружием, подчеркнул Алексей Резников. Он отметил, что Украина обсуждает с США поставки ракет большей дальности

РСЗО HIMARS (Фото: Wikimedia Commons)

Украина обязалась не использовать переданное ей Западом высокоточное оружие для ударов по объектам на территории России, заявил в интервью Би-би-си министр обороны страны Алексей Резников.

Он подчеркнул, что Киев никогда этого не скрывал. По словам Резникова, в письме главе Пентагона он обещал использовать американское оружие для "сдерживания" противника и "деоккупации" территории Украины.

14 июля депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Федор Вениславский сообщил, что Украина обсуждает с представителями США о предоставлении ракет большей дальности для HIMARS. В ответ на просьбу прокомментировать это заявление Резников сказал, что депутаты «не участвуют в переговорах и не посвящены в то, что на самом деле происходит». Он, однако, подтвердил, что в Киеве говорили о поставках оружия большей дальности: «Конечно, мы направили все эти запросы давно, диалог продолжается. Но абсолютно точно, поверьте мне, не на парламентском уровне». По словам министра, американские партнеры слышат просьбы Украины, но сейчас они «оценивают ситуацию».

В начале июня США объявили о предоставлении Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. После этого в офисе президента Украины заверили, что не планируют использовать это оружие для ударов по объектам в России.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что, если американские РСЗО будут использованы против российских территорий, Москва «будет действовать на поражение» центров принятия решений, которые, по его словам «находятся даже не на территории Киева».

11 июля пророссийская военно-гражданская администрация (ВГА) Каховского района Херсонской области Украины сообщила, что ВСУ ударили по складу с селитрой с помощью РСЗО HIMARS. По данным ВГА, погибли пять человек, пострадали до 90. 13 июля в ЛНР рассказали, что украинские военные ударили по Луганску девятью ракетами с применением HIMARS. Представительство ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметило, что удар по Луганску нанесли девятью ракетами с применением HIMARS. Издание «Страна.ua» спустя два дня сообщило, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил удар систем HIMARS по Луганску.

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После этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила США в передаче Украине данных разведки и отправке в страну инструкторов по HIMARS, чтобы наносить удары по Донбассу. «Судя по всему, [артиллерия] получила приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения», — предположила она.