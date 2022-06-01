Байден объявил о передаче Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS
Президент США Джо Байден объявил об оказании очередной военной помощи Украине, включающей поставки реактивных систем залпового огня HIMARS. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.
«Сегодня я объявляю о новом значительном пакете военной помощи, чтобы оказать своевременную и необходимую поддержку украинским военным», — заявил Байден.
Это позволит предоставить Киеву передовые вооружения, в том числе американские системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним, отметил он.
Благодаря дополнительному финансированию на нужды Украины, согласованному в конгрессе, Соединенные Штаты смогут продолжать поставлять Украине больше оружия для обороны, добавил он.
Пентагон уточнил, что в пакет военной помощи на $700 млн, помимо РСЗО и снарядов к ним, также войдут пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17, 15 тактических машин, а также запчасти и снаряжение.
По данным американского Минобороны, с начала российской военной операции Соединенные Штаты оказали украинской стороне военную помощь приблизительно на $4,6 млрд.
Ранее 1 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом указал на доверительные отношения между Вашингтоном и Киевом, который заверил США, что не будет использовать РСЗО для нанесения ударов по России.
В Кремле, говоря о возможной передаче Киеву американских систем залпового огня, заметили, что это не поспособствует возобновлению мирных переговоров. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты такими действиями «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь» и, «очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца».