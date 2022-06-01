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Военная операция на Украине ,  
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Байден объявил о передаче Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS

В пакет помощи на $700 млн также войдут 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17
РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS (Фото: marines.mil)

Президент США Джо Байден объявил об оказании очередной военной помощи Украине, включающей поставки реактивных систем залпового огня HIMARS. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Сегодня я объявляю о новом значительном пакете военной помощи, чтобы оказать своевременную и необходимую поддержку украинским военным», — заявил Байден.

Это позволит предоставить Киеву передовые вооружения, в том числе американские системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним, отметил он.

Благодаря дополнительному финансированию на нужды Украины, согласованному в конгрессе, Соединенные Штаты смогут продолжать поставлять Украине больше оружия для обороны, добавил он.

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Пентагон уточнил, что в пакет военной помощи на $700 млн, помимо РСЗО и снарядов к ним, также войдут пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17, 15 тактических машин, а также запчасти и снаряжение.

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По данным американского Минобороны, с начала российской военной операции Соединенные Штаты оказали украинской стороне военную помощь приблизительно на $4,6 млрд.

Ранее 1 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом указал на доверительные отношения между Вашингтоном и Киевом, который заверил США, что не будет использовать РСЗО для нанесения ударов по России.

В Кремле, говоря о возможной передаче Киеву американских систем залпового огня, заметили, что это не поспособствует возобновлению мирных переговоров. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты такими действиями «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь» и, «очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца».

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Теги
Елена Чернышова
Украина Джо Байден вооружения оружие РСЗО «HIMARS»
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