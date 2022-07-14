Захарова обвинила США в передаче разведданных Украине для ударов с помощью РСЗО HIMARS

Захарова обвинила США в передаче разведданных Киеву для ударов с HIMARS

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

США предоставили Украине данные разведки и отправили в страну инструкторов по реактивным системам залпового огня HIMARS, чтобы наносить удары по Донбассу. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова, трансляция брифинга шла на YouTube.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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«Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицелиться», — отметила она.

По ее словам, это подтверждается данными из украинских соцсетей и американских СМИ.



Она связала с поставками HIMARS активизацию артиллерии ВСУ. «Судя по всему, [артиллерия] получила приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения», — заявила представитель МИДа и предположила, что США «более чем устраивает» подобное положение дел.

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