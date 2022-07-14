Захарова обвинила США в передаче разведданных Киеву для ударов с HIMARS
США предоставили Украине данные разведки и отправили в страну инструкторов по реактивным системам залпового огня HIMARS, чтобы наносить удары по Донбассу. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова, трансляция брифинга шла на YouTube.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
«Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицелиться», — отметила она.
По ее словам, это подтверждается данными из украинских соцсетей и американских СМИ.
Она связала с поставками HIMARS активизацию артиллерии ВСУ. «Судя по всему, [артиллерия] получила приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения», — заявила представитель МИДа и предположила, что США «более чем устраивает» подобное положение дел.
Президент США Джо Байден объявил о решении отправить на Украину HIMARS 1 июня, спустя три месяца военных действий, которые начала Россия. 14 июня
замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Вашингтон будет передавать Киеву разведывательную информацию для нанесения ударов из РСЗО «по целям на украинской территории, которые они выберут». РСЗО прибыли на Украину 23 июня.
11 июля пророссийская военно-гражданская администрация Каховского района сообщила, что ВСУ ударили по складу с селитрой. Замглавы ВГА Катерина Губарева заявила, что украинские военные вели обстрел из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ВГА, погибли пять человек, пострадали до 90.
13 июля украинские военные ударили по системе противовоздушной обороны в Луганске, сообщал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Представительство ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметило, что удар по Луганску нанесли девятью ракетами с применением HIMARS.