В Херсонской области сообщили об ударе HIMARS по Новой Каховке

После удара украинских военных по Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района находящейся под контролем российских военных Херсонской области Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

«В результате удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой, продолжаются разрывы. Есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома, в радиусе двух километров повылетали окна», — сказал он.

Леонтьев добавил, что пострадавших начали доставлять в больницу. «Врачи укрываются в убежище, но принимают раненых», — отметил он.

В то же время замглавы Херсонской областной ВГА Кирилл Стремоусов заверил, что ракеты не попали в Каховскую ГЭС и что Северо-Крымский канал функционирует.

По данным ВГА региона, атака ВСУ была отражена российскими системами противовоздушной обороны.

Замглавы ВГА Катерина Губарева утверждает, что удар был нанесен из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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