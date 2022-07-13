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В ЛНР сообщили о массированном ударе украинской стороны по ПВО в Луганске

Украинская сторона нанесла массированный удар по военной части противовоздушной обороны (ПВО), которая обеспечивает безопасность города Луганск, сообщает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram.

Несколько ракет достигло цели, однако небо над Луганском контролируют резервные силы, подчеркнул он. По словам Марочко, ПВО неоднократно предотвращала удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры Луганска.

Как сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, по Луганску ударили тремя ракетами «Точка-У», предположительно, из района между подконтрольными украинским войскам городами Артемовск (Бахмут) и Соледар в ДНР. Он указал, что системы ПВО могли не распознать мишени, поскольку их было сразу несколько и они «летели с интервалом буквально в секунды».

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в 23:35 со стороны Артемовска по Луганску нанесли удар девятью ракетами с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В Луганске сообщили о серии взрывов и сбитой «Точке-У»
Политика

Ранее сообщалось о серии сильных взрывов в районе Луганска и сбитой ракете «Точка-У». Агентство «Луганский информационный центр» (ЛИЦ) со ссылкой на очевидцев писало, что взрывы произошли в районе поселка Металлист к северу от Луганска и села Александровка около 23:50, после них начался пожар. Корреспондент ТАСС передавал, что звуки взрывов, похожих по частоте и характеру на детонацию боеприпасов, были слышны по всему Луганску.

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине РСЗО HIMARS 1 июня. Пентагон уточнял, что речь идет о пяти системах. Спустя три недели украинский министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии комплекс в страну. В Киеве заверили, что не станут использовать полученные РСЗО для нанесения ударов по целям на территории России.

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25 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вооружение уже применяют в Донбассе. 6 июля российское Минобороны отчиталось об уничтожении двух пусковых установок HIMARS, а 11 июля — склада с боеприпасами к ним.

Теги
народная милиция ЛНР Луганск ПВО Точка-У РСЗО «HIMARS»
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