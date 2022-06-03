На Украине исключили применение американских РСЗО для ударов по России

По словам советника офиса украинского президента, Киев не планирует использовать американские РСЗО для нападения на объекты в России. Он уточнил, что Вашингтону будет известна дислокация поставляемых систем

Фото: Sgt. James Hobbs / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина не планирует использовать системы залпового огня, которые ей поставят Соединенные Штаты, для ударов по объектам в России, заявил в Twitter советник президента Украины Михаил Подоляк.

«Украина <...> не планирует использовать РСЗО для нападения на объекты в России», — написал он, отметив, что сейчас украинская сторона обороняется.

По его словам, американцам будет известна дислокация поставляемых РСЗО, а информация о намерении использовать системы для атак на территории России является «пропагандой российских спецслужб».

1 июня президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $700 млн, включающего поставки американских систем залпового огня HIMARS и снарядов к ним.



Помимо РСЗО, украинская сторона получит пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17 и другие вооружения, уточнили в Пентагоне.



Перед этим американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Киев заверил Вашингтон в отсутствии намерений использовать ракетные системы для нанесения ударов по российским территориям, и указал на доверительные отношения между двумя странами.

По данным американского Минобороны, с начала российской военной операции Соединенные Штаты оказали украинской стороне военную помощь приблизительно на $4,6 млрд.

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В Кремле, говоря о возможной передаче Киеву американских систем залпового огня, заметили, что это не поспособствует возобновлению мирных переговоров. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты такими действиями «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь» и, «очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца».

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее предупреждал, что если американские реактивные системы залпового огня будут использованы против российских территорий, ответом Москвы станет поражение центров принятия решений. «Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева», — добавил Медведев.