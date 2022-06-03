На Украине исключили применение американских РСЗО для ударов по России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 64,91 (+1,24) Инвестиции, 02 июн, 16:09
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 61,58 (+0,1) Инвестиции, 02 июн, 16:09
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 13:16
Глава МЧС Москвы попал в больницу с инфарктом после пожара Общество, 13:14
«Реал» потребовал объяснить выбор Парижа вместо Петербурга для финала ЛЧ Спорт, 13:11
Российский «Макдоналдс» опроверг сообщения о смене названия на «Доминис» Бизнес, 13:09
Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу вызвали скорую помощь в суд Общество, 13:07
Кремль оценил результаты 100 дней спецоперации на Украине Политика, 13:02
Как оформить карточки товаров на маркетплейсе, чтобы все раскупили: гайд Pro, 12:59
Крупнейший страховщик Европы продаст контрольный пакет бизнеса в России Бизнес, 12:53
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 12:52
В первой десятке крупнейших застройщиков России произошли изменения Недвижимость, 12:45
Путин предупредил Совбез о сложной и непредсказуемой ситуации в мире Политика, 12:44
Неотразимая продажа: 3 элемента презентации, которые заставит купить Pro, 12:42
Невзоров получил украинское гражданство Политика, 12:38
Регулятор США обвинил криптобиржу Gemini в манипулировании ценой биткоина Крипто, 12:37
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине исключили применение американских РСЗО для ударов по России

По словам советника офиса украинского президента, Киев не планирует использовать американские РСЗО для нападения на объекты в России. Он уточнил, что Вашингтону будет известна дислокация поставляемых систем
Фото: Sgt. James Hobbs / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Sgt. James Hobbs / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина не планирует использовать системы залпового огня, которые ей поставят Соединенные Штаты, для ударов по объектам в России, заявил в Twitter советник президента Украины Михаил Подоляк.

«Украина <...> не планирует использовать РСЗО для нападения на объекты в России», — написал он, отметив, что сейчас украинская сторона обороняется.

По его словам, американцам будет известна дислокация поставляемых РСЗО, а информация о намерении использовать системы для атак на территории России является «пропагандой российских спецслужб».

Медведев пригрозил ответом Москвы на использование РСЗО против России
Политика
Дмитрий Медведев

1 июня президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $700 млн, включающего поставки американских систем залпового огня HIMARS и снарядов к ним.

Помимо РСЗО, украинская сторона получит пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17 и другие вооружения, уточнили в Пентагоне.

Перед этим американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Киев заверил Вашингтон в отсутствии намерений использовать ракетные системы для нанесения ударов по российским территориям, и указал на доверительные отношения между двумя странами.

По данным американского Минобороны, с начала российской военной операции Соединенные Штаты оказали украинской стороне военную помощь приблизительно на $4,6 млрд.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Фото: Maja Hitij / Getty Images Налоговые нюансы: что надо иметь ввиду при открытии бизнеса в Армении
Статьи
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи

В Кремле, говоря о возможной передаче Киеву американских систем залпового огня, заметили, что это не поспособствует возобновлению мирных переговоров. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты такими действиями «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь» и, «очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца».

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее предупреждал, что если американские реактивные системы залпового огня будут использованы против российских территорий, ответом Москвы станет поражение центров принятия решений. «Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева», — добавил Медведев.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
РСЗО Военная операция на Украине Россия
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Медведев пригрозил ответом Москвы на использование РСЗО против России
Политика
Байден объявил о передаче Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS
Политика
В Белом доме анонсировали передачу Украине систем залпового огня
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter