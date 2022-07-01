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В новый пакет военной помощи Украине от США на $820 млн вошли ЗРК NASAMS

ЗРК NASAMS
ЗРК NASAMS (Фото: Wikimedia Commons)

Новый пакет военной помощи Украине со стороны США на $820 млн включает дополнительные поставки снарядов для американской реактивной системы залпового огня HIMARS, два зенитных ракетных комплекса NASAMS, до 150 тыс. снарядов для 155-миллиметровой артиллерии, а также четыре противоартиллерийских радара, сообщается на сайте Пентагона.

В Минобороны отметили, что с начала военных действий на Украине Соединенные Штаты оказали Киеву военную помощь приблизительно на $6,9 млрд.

Материал дополняется. 

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