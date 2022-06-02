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Военная операция на Украине ,  
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Медведев пригрозил ответом Москвы на использование РСЗО против России

Он назвал решение США о передаче Киеву ракетных систем угрозой. Москва ответит на их использование против своих территорий поражением центров принятия решений. Далее он сказал, что они «находятся даже не на территории Киева»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Если американские реактивные системы залпового огня, о передаче которых Киеву ранее объявил президент США Джо Байден, будут использованы против российских территорий, ответом Москвы станет поражение центров принятия решений, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью Al Jazeera.

«В случае если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — сказал он, назвав такими центрами Минобороны Украины и Генштаб (цитата по ТАСС). «Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева», — добавил Медведев.

Он назвал решение Вашингтона по поводу ракетных вооружений угрозой, «которую нужно будет учитывать».

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

1 июня Байден объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $700 млн, включающего поставки американских систем залпового огня HIMARS и снарядов к ним.

Помимо РСЗО, украинская сторона получит пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17 и другие вооружения, уточнили в Пентагоне.

Перед этим американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Киев заверил Вашингтон в отсутствии намерений использовать ракетные системы для нанесения ударов по российским территориям, и указал на доверительные отношения между двумя странами.

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков, говоря о вооружении Киева Западом, предупреждал о риске прямого столкновения США с Россией. В Кремле указывали, что намерения США поставить украинской стороне ракетные вооружения «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры», а «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь».

В статье для The New York Times американский лидер подчеркивал, что Соединенные Штаты не собираются вступать в конфликт на Украине напрямую до тех пор, пока они сами или их союзники не подвергнутся атаке.

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Теги
Елена Чернышова
Дмитрий Медведев Украина РСЗО
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