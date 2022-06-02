Медведев пригрозил ответом Москвы на использование РСЗО против России
Если американские реактивные системы залпового огня, о передаче которых Киеву ранее объявил президент США Джо Байден, будут использованы против российских территорий, ответом Москвы станет поражение центров принятия решений, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью Al Jazeera.
«В случае если эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — сказал он, назвав такими центрами Минобороны Украины и Генштаб (цитата по ТАСС). «Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева», — добавил Медведев.
Он назвал решение Вашингтона по поводу ракетных вооружений угрозой, «которую нужно будет учитывать».
1 июня Байден объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $700 млн, включающего поставки американских систем залпового огня HIMARS и снарядов к ним.
Помимо РСЗО, украинская сторона получит пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17 и другие вооружения, уточнили в Пентагоне.
Перед этим американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Киев заверил Вашингтон в отсутствии намерений использовать ракетные системы для нанесения ударов по российским территориям, и указал на доверительные отношения между двумя странами.
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков, говоря о вооружении Киева Западом, предупреждал о риске прямого столкновения США с Россией. В Кремле указывали, что намерения США поставить украинской стороне ракетные вооружения «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры», а «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь».
В статье для The New York Times американский лидер подчеркивал, что Соединенные Штаты не собираются вступать в конфликт на Украине напрямую до тех пор, пока они сами или их союзники не подвергнутся атаке.