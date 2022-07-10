Глава Минобороны Украины заявил об истощении армии

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Украина нуждается в дополнительных поставках вооружений из-за истощения войск вдоль линии фронта, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью газете The Wall Street Journal.

«Необходимо обновить наши взводы, заменить их, так как у нас большие потери. Мы ждем больше бронетехники, больше вооружений от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — сказал он.

Резников отметил, что Киеву требуется оружие большей дальности, если он хочет вернуть территории, утраченные после 24 февраля. По его словам, американские дальнобойные реактивные системы залпового огня HIMARS «изменили правила игры», но «нужно больше» и «нужно срочно». Украинская сторона, в частности, рассчитывает получить оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS с дальностью до 300 км, но США пока возражают против этого, отмечает издание.

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