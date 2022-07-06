Зеленский заявил, что больше не ожидает поставок авиации Украине

Украинский лидер назвал защиту неба «приоритетом» и отметил, что надеется на получение для этой цели мощных систем ПВО. Западные страны не включали авиацию в пакеты военной помощи Украине

Владимир Зеленский (Фото: Global Look Press)

Украина перестала ждать поставок авиации, но надеется на получение систем противовоздушной обороны, безопасность неба — приоритет, заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, прибывшим в Киев.

«Это приоритетно. Уже никто не ожидает той или иной авиации, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, прибытия в Украину мощной противовоздушной обороны», — сказал Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Он добавил, что партнеры Украины уже давно получили данные о том, какие конкретно системы нужны и сколько их требуется Киеву. По словам главы государства, получение таких систем позволит защитить украинские города от обстрелов, и туда начнут возвращаться беженцы.

По данным российского Минобороны на 6 июля, с начала проведения спецоперации были уничтожены 232 украинских самолета и 137 вертолетов, причем три из них — за последние сутки.

В июне сразу несколько стран объявили о новых поставках: так, США пообещали ракетные системы залпового огня HIMARS (Киев указывал, что уже получил их) и противокорабельные ракеты Harpoon, Франция — «значительное» число бронетранспортеров, Германия — три ракетные системы залпового огня Mars II, Норвегия — 22 самоходные гаубицы, Словакия — восемь гаубиц Zuzana.

Читайте на РБК Pro Pro Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Инструкции Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Какие налоги придется платить в Беларуси, если решите открыть там бизнес Какие налоги придется платить в Беларуси, если решите открыть там бизнес Статьи Pro На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что Кейсы Pro Как на допросе не превратиться из свидетеля в подозреваемого Как на допросе не превратиться из свидетеля в подозреваемого Инструкции Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro Замороженный экспорт: какие страны рискуют остаться без российской рыбы Замороженный экспорт: какие страны рискуют остаться без российской рыбы Статьи Pro Как оценить и повысить рентабельность продаж Как оценить и повысить рентабельность продаж Инструкции

3 июля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в эфире чешского телеканала CT заявил, что Братислава может предоставить Киеву истребители МиГ-29, но тогда Прага должна помочь в защите словацкого неба, пока страна ожидает американские истребители F-16.

Кремль указывал, что, несмотря на поставки западного оружия, цели спецоперации на Украине будут достигнуты, а страна только получит «больше страданий» из-за предоставляемых ей вооружений.