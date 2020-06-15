Макрон не приедет на парад Победы в Москве

Эмманюэль Макрон (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашения посетить Россию и не планирует посетить Москву 24 июня, заявили РБК в пресс-службе Елисейского дворца.

В конце мая директор первого европейского департамента МИДа Алексей Парамонов говорил, что власти России направят президенту Франции на парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проведение которого было перенесено с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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