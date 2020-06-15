Политика , 15 июн, 13:28
0
Макрон не приедет на парад Победы в Москве
Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашения посетить Россию и не планирует посетить Москву 24 июня, заявили РБК в пресс-службе Елисейского дворца.
В конце мая директор первого европейского департамента МИДа Алексей Парамонов говорил, что власти России направят президенту Франции на парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проведение которого было перенесено с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Материал дополняется
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.