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Транснефть ₽195 000 (+29,61%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Политика ,  
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Кремль пригласит Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы
Участие в праздничных мероприятиях в 2020 году уже подтвердили 17 зарубежных лидеров, сообщил помощник российского президента

Российская сторона направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года. Об этом журналистам на брифинге в Кремле заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Президенту Украины будет направляться приглашение», — сказал он.

По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров. Среди них — президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Кроме того, Москву в этот день пообещали посетить лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, Сербии, Белоруссии и многих других стран СНГ, отметил он.

В конце июня российский президент Владимир Путин позвал на празднование 75-летия Победы американского лидера Дональда Трампа. Как отметили в Кремле, Трамп воспринял это позитивно и заявил, что будет ждать официального приглашения. При этом в Совете по внешней и оборонной политике России допустили, что эта поездка может не состояться, поскольку Трамп будет участвовать в кампании перед президентскими выборами, которые пройдут в ноябре. Материал дополняется

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова
Теги: Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, День Победы
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