Кремль отправит повторные приглашения на парад Победы в Москве

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Россия повторно разошлет все приглашения иностранным лидерам на парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИДа Алексей Парамонов, передает «РИА Новости».

«Повторные приглашения будут направлены всем участникам, в том числе президенту Французской Республики», — сказал Парамонов, отвечая на вопрос, приедет ли лидер Франции Эмманюэль Макрон в Москву.

До переноса проведения парада Макрон планировал посетить его, несмотря на угрозу коронавируса.

16 апреля из-за распространения COVID-19 глава России Владимир Путин приостановил подготовку к торжественным мероприятиям в Москве и регионах по случаю годовщины Победы. Позже президент назначил новой датой проведения парада на Красной площади 24 июня, в этот день в столице прошел военный парад 1945 года.