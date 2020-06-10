Политика , 10 июн, 12:41
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В Кремле объяснили отказ приглашать Зеленского на парад Победы
Владимир Зеленский
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение не направлять приглашение на парад Победы главе Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, акцент делается на возобновление приглашений глав государств СНГ, а также тем руководителям, которые изъявили желание приехать на праздник.
«Как мы знаем. Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника победы», — отметил Песков.
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