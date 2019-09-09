Шойгу позвал французских военных поучаствовать в параде на 9 мая

Министр обороны встретился со своей французской коллегой Флоранс Парли в Москве. Ранее глава МИД Франции подтвердил, что лидер страны Эмманюэль Макрон приедет в Россию на торжества в честь 75-й годовщины Победы

Сергей Шойгу (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Министр обороны Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в параде 9 мая на Красной площади. Об этом он заявил на встрече с министром обороны Франции Флоранс Парли в Москве, сообщает корреспондент РБК.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что французский лидер Эмманюэль Макрон приедет в Москву на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Президент Владимир Путин пригласил Макрона посетить столицу 9 мая 2020 года в ходе встречи на саммите G20 в японской Осаке.

Также на парад приглашены канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер КНДР Ким Чен Ын и другие. Кремль заявлял о планах пригласить также президента Украины Владимира Зеленского.

В состоявшемся параде в 2010 году в честь 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне приняли участие военные из стран антигитлеровской коалиции — США, Великобритании, Польши и Франции, всего около 1 тыс. человек. От Франции в параде приняли участие летчики эскадрильи «Нормандия — Неман», от Великобритании — солдаты 2-й роты 1-го батальона Уэльского полка, от США — военнослужащие 2-го батальона 18-го пехотного полка, высаживавшегося в Нормандии, а от Польши — рота почетного караула.