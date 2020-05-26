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Путин назначил дату парада Победы

Парад Победы в России пройдет 24 июня. Ранее эту же дату назвали источники РБК. В 1945 году в этот день состоялся первый парад Победы на Красной площади
Фото: Xinhua / ZUMA / ТАСС
Фото: Xinhua / ZUMA / ТАСС

Парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня. Об этом заявил президент Владимир Путин. Трансляцию обращения вел телеканал «Россия 24».

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня», — сообщил глава государства.

Он также приказал обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. «Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены», — заметил президент.

Из-за ситуации с коронавирусом 16 апреля Путин поручил перенести парад 9 мая во всех регионах, однако конкретную дату не назвал. Источники РБК, близкие к Кремлю, отметили, что парад могут провести 24 июня. В этот день он проходил на Красной площади в 1945 году.

Один из собеседников РБК, близкий к администрации президента, утверждал, что проведение парада в июне станет формой воодушевления людей, не лишней после долгого периода карантинных мер.

Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день
Политика
Информационный плакат к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Источники РБК также сообщили, что в этот же день могут провести и голосование по Конституции. По словам собеседника, близкого к администрации президента, 24 июня объявили бы выходным днем. Люди смогли бы и парад посмотреть, и проголосовать. Если проводить 24 июня один только парад, то это будет обычный рабочий день, у людей не возникнет ощущения праздника и не у всех будет возможность посмотреть прямую трансляцию мероприятия, поделился мнением собеседник.

Голосование о поправках в Конституцию должно было состояться 22 апреля. Из-за коронавируса 25 марта Путин перенес его на более поздний срок, не назвав новую дату.

В День Победы 9 мая в Москве и других городах состоялись праздничные салюты. Кроме того, в столице прошел воздушный военный парад. После распада СССР парад Победы проводился 9 мая 1995 года по решению президента Бориса Ельцина. С тех пор он ежегодно проходил в этот день.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Владимир Путин, коронавирус, парад Победы
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