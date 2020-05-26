Путин назначил дату парада Победы

Парад Победы в России пройдет 24 июня. Ранее эту же дату назвали источники РБК. В 1945 году в этот день состоялся первый парад Победы на Красной площади

Фото: Xinhua / ZUMA / ТАСС

Парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня. Об этом заявил президент Владимир Путин. Трансляцию обращения вел телеканал «Россия 24».

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня», — сообщил глава государства.

Он также приказал обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. «Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены», — заметил президент.

Из-за ситуации с коронавирусом 16 апреля Путин поручил перенести парад 9 мая во всех регионах, однако конкретную дату не назвал. Источники РБК, близкие к Кремлю, отметили, что парад могут провести 24 июня. В этот день он проходил на Красной площади в 1945 году.