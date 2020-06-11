Шойгу доложил Путину о параде Победы фразой «все будет готово»
Министр обороны Сергей Шойгу пообещал, что к проведению парада в Москве в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне «все будет готово». Об этом он сказал президенту России Владимиру Путину во время совещания с постоянными членами Совета безопасности, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«К параду, Владимир Владимирович, все будет, безусловно, готово», — заявил Шойгу.
Министр отметил, что в этом году в параде будет участвовать «много новой техники», будут показаны новые образцы оружия, часть которого уже поступила на вооружение российской армии. Кроме того, впервые по Красной площади проедут около 30 танков Т-34, которые «олицетворяют победу». Также, по словам Шойгу, для участия в торжественном мероприятии отобраны 75 воздушных судов, взятых из действующих боевых частей.