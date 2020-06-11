Шойгу доложил Путину о параде Победы фразой «все будет готово»

Шойгу уточнил, что подготовка к проведению парада началась, по указанию президента, 2 июня. Всего прошло три репетиции. Из-за угрозы коронавируса введены дополнительные меры безопасности: так, всех участников протестировали на COVID-19, для их проживания устроили раздельные помещения.

Путин отметил, что во время парада нужно будет обеспечить «полную безопасность» иностранных гостей. Глава МИДа Сергей Лавров уточнил президенту, что Россия пока получила подтверждение участия в мероприятии от 12 лидеров зарубежных стран, большая часть которых относится к СНГ.

Парад Победы состоится в Москве 24 июня, этот день объявлен выходным. В конце мая мэр столицы Сергей Собянин говорил, что город полностью готов к проведению парада и его репетиций.