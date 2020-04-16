Путин поручил отложить проведение парада Победы 9 Мая

На фоне эпидемии коронавируса Путин поручил отложить все мероприятия, связанные с празднованием 75-летия Победы. Ранее об отмене проведения парада 9 мая сообщили источники РБК

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Об этом он заявил на заседании Совбеза, кадры с которого показал телеканал «Россия 24»

«Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас — святая, и жизнь каждого человека — бесценна», — сказал Путин.

По его словам, подготовка к проведению парада должна была начаться уже сейчас, однако риски, «связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки».

«И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах», — сказал Путин.