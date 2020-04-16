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Путин поручил отложить проведение парада Победы 9 Мая

На фоне эпидемии коронавируса Путин поручил отложить все мероприятия, связанные с празднованием 75-летия Победы. Ранее об отмене проведения парада 9 мая сообщили источники РБК
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Об этом он заявил на заседании Совбеза, кадры с которого показал телеканал «Россия 24»

«Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас — святая, и жизнь каждого человека — бесценна», — сказал Путин.

По его словам, подготовка к проведению парада должна была начаться уже сейчас, однако риски, «связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки».

«И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах», — сказал Путин.

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
Политика

Ранее о решении Кремля перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату сообщили три источника РБК, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны. По словам последнего, новая дата проведения парада пока не определена. Об этом сообщил и еще один источник, близкий к Кремлю. По его словам, выбрать точную дату сложно, потому еще нет понимания, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. «Пока все тихо надеются, что парад удастся провести в июне», — отметил он.

Как сообщали источники РБК в начале апреля, в качестве одного из вариантов власти рассматривают перенос парада Победы на начало сентября (годовщину окончания Второй мировой войны) или на начало ноября, в честь военного парада 1941 года.

Накануне, 15 апреля, стало известно о просьбе ветеранов перенести парад Победы на более позднюю дату, когда борьба с коронавирусом закончится. Проведение же парада 9 мая может поставить под угрозу здоровье участников и гостей торжеств, отметили в своем письме Путину представители трех российских организаций, объединяющие ветеранов войны.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Путин, парад Победы
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