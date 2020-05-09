Воздушный парад Победы в Москве. Фотогалерея

Из-за пандемии коронавируса традиционный торжественный Парад Победы на Красной площади пришлось отменить. Прошла только воздушная его часть, а президент России Владимир Путин выступил с обращением в честь 75-летия Победы и возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Штурмовики Су-25 над Красной площадью. Самолет-заправщик Ил-78 (справа) и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ летят для участия в воздушном параде Военно-транспортный вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ над Красной площадью Описание: Россия. Москва. Истребители-перехватчики МиГ-31К во время воздушного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, над Кремлевской набережной. Группы высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ и «Стрижи» на самолетах МиГ-29 во время воздушного парада над Большой Дмитровской улицей Дальние бомбардировщики Ту-95МС Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50 Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» Штурмовики Су-25