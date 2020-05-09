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Воздушный парад Победы в Москве. Фотогалерея

Из-за пандемии коронавируса традиционный торжественный Парад Победы на Красной площади пришлось отменить. Прошла только воздушная его часть, а президент России Владимир Путин выступил с обращением в честь 75-летия Победы и возложил цветы к могиле Неизвестного солдата
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Штурмовики Су-25 над Красной площадью.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Самолет-заправщик Ил-78 (справа) и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ летят для участия в воздушном параде
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Военно-транспортный вертолет Ми-26 и многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ над Красной площадью
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Описание: Россия. Москва. Истребители-перехватчики МиГ-31К во время воздушного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, над Кремлевской набережной. 

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Группы высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-30СМ и «Стрижи» на самолетах МиГ-29 во время воздушного парада над Большой Дмитровской улицей
Фото: Григорий Дукор / ТАСС
Фото: Григорий Дукор / ТАСС

Дальние бомбардировщики Ту-95МС

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Штурмовики Су-25
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