Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать 9 мая

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Президент России Владимир Путин заявил, что для лидеров стран, которые входили в антигитлеровскую коалицию, было бы правильно приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил в интервью агентству ТАСС.

«Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать», — сказал он.

Однако на вопрос о том, важен ли для него приезд зарубежных лидеров на празднование, президент ответил отрицательно. «Это наш праздник», — заявил Путин. Глава государства отметил, что в России лидерам стран, ранее составлявших антигитлеровскую коалицию, будут рады и их ждут.

«Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой», — добавил Путин.