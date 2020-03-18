Посол сообщил о неизменности планов Макрона приехать в Москву на 9 мая

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не собирается отменять свой визит в Москву по случаю празднования юбилея Победы из-за коронавируса. Об этом сообщил посол Франции в России Пьер Леви, передает «Коммерсантъ».

«На данный момент никто не ставит под сомнение, что президент Макрон приедет в Россию на празднование 9 Мая», — сказал Леви. Он отметил, что Макрон одним из первых ответил на приглашение президента Владимира Путина принять участие в праздничных мероприятиях в Москве.

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