СМИ узнали об отсутствии планов Абэ приехать на парад Победы в Москве

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в параде Победы, сообщает газета Asahi со ссылкой на представителя японского МИДа.

По словам собеседника издания, российская сторона не приглашала широкий круг стран, а ограничилась тем, что позвала на торжества государства бывшего СССР.

Абэ был приглашен на парад в честь 75-летия Победы в Москву 9 мая и собирался посетить Россию в этом месяце. Однако из-за пандемии коронавирусапрезидент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада и отложить подготовку к нему.

В итоге парад назначили на 24 июня, этот день Путин объявил выходным. Свое присутствие на торжествах уже подтвердили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, лидер Абхазии Аслан Бжания и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.