Зеленский оценил шансы «выжить» у Украины без помощи США

Шансы Украины на выживание окажутся очень низкими, если США откажутся предоставлять ей помощь. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью NBC.

По словам главы государства, шанс есть во всех сложных ситуациях. В то же время, отметил он, Украине будет «очень, очень, очень трудно» без такой поддержки.

«Но у нас будет мало шансов, мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, это очень важно, критически важно», - сказал Зеленский.

Россия осуждает любую помощь Украине.

Материал дополняется