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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский оценил шансы «выжить» у Украины без помощи США

Зеленский: шансы Украины выжить без помощи США низкие
Сюжет
Военная операция на Украине

Шансы Украины на выживание окажутся очень низкими, если США откажутся предоставлять ей помощь. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью NBC.

По словам главы государства, шанс есть во всех сложных ситуациях. В то же время, отметил он, Украине  будет «очень, очень, очень трудно» без такой поддержки.

«Но у нас будет мало шансов, мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, это очень важно, критически важно», - сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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