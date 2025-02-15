Зеленский оценил шансы «выжить» у Украины без помощи США
Шансы Украины на выживание окажутся очень низкими, если США откажутся предоставлять ей помощь. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью NBC.
По словам главы государства, шанс есть во всех сложных ситуациях. В то же время, отметил он, Украине будет «очень, очень, очень трудно» без такой поддержки.
«Но у нас будет мало шансов, мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, это очень важно, критически важно», - сказал Зеленский.
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