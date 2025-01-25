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Politico узнало о приостановке помощи США Украине и другим странам

Politico: госсекретарь США Рубио на 90 дней приостановил помощь Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Программы иностранной помощи заморожены на 90 дней, исключения предусмотрены для Израиля и Египта. Сотрудникам USAID, которое спонсирует множество проектов на Украине, приказали остановить работу, пишет Reuters
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Государственный секретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам на 90 дней, сообщает Politico со ссылкой на документ. Приказ, по данным издания, распространяется и на Украину, он стал неожиданностью для чиновников Госдепартамента. Об этом же пишет Reuters.

Чиновник Агентства США по международному развитию (USAID) сказал Reuters, что ответственным за Украину сотрудникам было приказано остановить всю работу. Среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например, экстренная помощь матерям и вакцинация детей, сказал собеседник. 

USAID оказывает прямую бюджетную поддержку украинскому правительству: с 24 февраля 2022 года ее размер превысил $30 млрд,. За это время USAID также предоставило Киеву гуманитарную помощь на сумму $2,6 млрд и поддержку в целях развития на сумму $5 млрд.

Указания Рубио направили всем дипломатическим и консульским представительствам США. В соответствии с ними сотрудники Госдепа должны издать «приказы о прекращении работы» почти по всем «существующим грантам иностранной помощи». При этом предусмотрены исключения: для военной поддержки Египта и Израиля (они ежегодно получают от США около $1,3 млрд и $3,3 млрд соответственно) и на случаи чрезвычайной продовольственной помощи.

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Дональд Трамп

21 января президент Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи на 90 дней. Из документа не было ясно, повлияет ли он на уже выделенные средства или помощь Украине, учитывая, что бюджет федерального правительства устанавливает конгресс США. Распоряжение Рубио идет дальше недавнего указа, пишет Politico. По словам представителя Госдепа и двух бывших сотрудников администрации экс-президента Джо Байдена, оно касается не только Киева, но и других ключевых союзников США, таких как Иордания и Тайвань.

Дальнейшие решения «о продолжении, изменении или прекращении программ» будут приняты после проверки, итоги которой представят Рубио через 85 дней.

«Заморозка этих международных инвестиций заставит наших международных союзников искать других партнеров по финансированию — вероятных конкурентов и противников США — чтобы заполнить эту дыру», — сказал источник Reuters, знакомый с ходом обсуждений в конгрессе.

В Министерстве обороны США ранее объясняли, что военная помощь Украине не попадает под ограничения, установленные недавним указом Трампа, поскольку его действие распространяется исключительно на программы развития. Российские власти осуждают военную поддержку Киева.

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Марко Рубио Госдепартамент США Украина помощь Дональд Трамп
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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