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Военная операция на Украине ,  
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Глава Пентагона назвал предметом переговоров объем помощи Киеву в будущем

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Пит Хегсет проводит пресс-конференцию&nbsp;по окончании встречи министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия
Пит Хегсет проводит пресс-конференцию по окончании встречи министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Объем финансовой помощи Украине может стать частью переговоров об урегулировании военного конфликта, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова передает Reuters.

«Я думаю, будет справедливо сказать, что такие вопросы, как будущее финансирование, как в меньшем, так и в большем объеме, могут быть предметом переговоров», — сказал Хегсет на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он также ответил на критику стратегии Вашингтона в переговорах с Россией по поводу конфликта на Украине и предостерег Европу от возложения ответственности за собственную оборону на США.

Глава Пентагона заявил о критическом моменте в конфликте на Украине
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Накануне, 12 февраля, Хегсет, как отмечает агентство, вызвал бурю критики в Европе, заявив, что возвращение Украины к границам 2014 года невозможно, а администрация Трампа не рассматривает членство Киева в НАТО как часть решения военного конфликта.

Сегодня, 13 февраля, глава Пентагона объяснил свои высказывания признанием реалий на поле боя.

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