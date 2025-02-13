Глава Пентагона назвал предметом переговоров объем помощи Киеву в будущем
Объем финансовой помощи Украине может стать частью переговоров об урегулировании военного конфликта, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова передает Reuters.
«Я думаю, будет справедливо сказать, что такие вопросы, как будущее финансирование, как в меньшем, так и в большем объеме, могут быть предметом переговоров», — сказал Хегсет на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Он также ответил на критику стратегии Вашингтона в переговорах с Россией по поводу конфликта на Украине и предостерег Европу от возложения ответственности за собственную оборону на США.
Накануне, 12 февраля, Хегсет, как отмечает агентство, вызвал бурю критики в Европе, заявив, что возвращение Украины к границам 2014 года невозможно, а администрация Трампа не рассматривает членство Киева в НАТО как часть решения военного конфликта.
Сегодня, 13 февраля, глава Пентагона объяснил свои высказывания признанием реалий на поле боя.
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