 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц объяснил чрезвычайной ситуацией важность увеличить помощь Киеву

Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц призвал бундестаг принять меры для увеличения помощи Украине, поддержал стремление Трампа как можно скорее завершить конфликт, но подчеркнул, что Германия «никогда не поддержит продиктованный мир»
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Michael Kappeler / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя контакты России и США по урегулированию между Москвой и Киевом, призвал «осознать реальность того, что действия и заявления администрации США означают для Украины, Европы и всего мира».

«Бездействие означало бы постановку под угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. Я этого не допущу», — написал он в X (бывшая Twitter).

Какцлер заявил, что бундестаг должен как можно скорее принять решение, согласно которому военный конфликт между Россией и Украиной и его «серьезные последствия для безопасности Германии и Европы будут расцениваться как чрезвычайная ситуация» (цитата по сайту правительства Германии). Это позволит направить дополнительные расходы на поддержку Киева за пределами федерального бюджета, отметил он.

Глава Пентагона назвал предметом переговоров объем помощи Киеву в будущем
Политика
Пит Хегсет проводит пресс-конференцию&nbsp;по окончании встречи министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия

Германия с февраля 2022 года выделила на помощь Украине €44 млрд, страна находится на втором месте после США по объемам поддержки Киева среди стран мира. Российские власти осуждают другие страны за отправку вооружений Украине.

Шольц добавил, что согласен со стремлением Трампа как можно быстрее завершить боевые действия, но подчеркнул, что Германия «никогда не поддержит продиктованный мир». «Мы также не согласимся с любым решением, которое приведет к разъединению европейской и американской безопасности», — указал он. По словам канцлера, победа России или крах Украины не приведут к миру, а, наоборот, «поставят под угрозу мир и стабильность в Европе, причем далеко за пределами Украины».

В то же время канцлер назвал правильным решение президента США Дональда Трампа провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что прежде и сам неоднократно разговаривал с ним: «Важно донести до него наши ожидания относительно справедливого мира в Украине и возвращения к европейскому мирному порядку».

Путин заявлял, что Россия будет бороться за свои интересы и интересы российского народа, по его словам, в этом заключается цель и смысл военной операции на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа

Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олаф Шольц Германия Дональд Трамп США Украина
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
Песков сообщил, что Путин и Трамп встретятся лично раньше обмена визитами
Политика
Умеров заявил о готовности Украины к переговорам о завершении конфликта
Политика
Россия начала собирать команду для переговоров с США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 13 фев, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 13 фев, 18:04
Трамп назвал причину звонка Путину до разговора с ЗеленскимПолитика, 04:15
Times рассказала, как коридоры НАТО опустели после беседы Трампа и ПутинаПолитика, 04:03
Трамп заявил об ожидании завершения конфликта, а не уступок от РоссииПолитика, 03:37
Трамп согласился с Путиным насчет причины начала конфликта на УкраинеПолитика, 03:33
Спецпосланник Трампа допустил «потенциальную потерю территорий» УкраинойПолитика, 03:01
Шольц объяснил чрезвычайной ситуацией важность увеличить помощь КиевуПолитика, 02:52
В Госдуме предложили ввести денежные выплаты за брак более 30 летОбщество, 02:31
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Трамп заявил о желании скорее провести встречи с Путиным и Си ЦзиньпиномПолитика, 02:01
Трамп анонсировал встречу России, Украины и США в Саудовской АравииПолитика, 01:38
Винник поблагодарил за освобождение Путина, Трампа и спецслужбыПолитика, 01:32
Футболист сборной России не спас ПАОК от поражения в Лиге ЕвропыСпорт, 01:16
Киев опроверг слова Трампа о переговорах с Россией в МюнхенеПолитика, 01:09
В МВД заявили о проверке после сообщений о стрельбе в кафе в МосквеОбщество, 01:00
Володин поручил разобраться с ошибкой в имени Дантеса в документеОбщество, 00:46