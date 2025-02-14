Шольц объяснил чрезвычайной ситуацией важность увеличить помощь Киеву

Шольц призвал бундестаг принять меры для увеличения помощи Украине, поддержал стремление Трампа как можно скорее завершить конфликт, но подчеркнул, что Германия «никогда не поддержит продиктованный мир»

Олаф Шольц (Фото: Michael Kappeler / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя контакты России и США по урегулированию между Москвой и Киевом, призвал «осознать реальность того, что действия и заявления администрации США означают для Украины, Европы и всего мира».

«Бездействие означало бы постановку под угрозу безопасности нашей страны и нашего континента. Я этого не допущу», — написал он в X (бывшая Twitter).

Какцлер заявил, что бундестаг должен как можно скорее принять решение, согласно которому военный конфликт между Россией и Украиной и его «серьезные последствия для безопасности Германии и Европы будут расцениваться как чрезвычайная ситуация» (цитата по сайту правительства Германии). Это позволит направить дополнительные расходы на поддержку Киева за пределами федерального бюджета, отметил он.

Германия с февраля 2022 года выделила на помощь Украине €44 млрд, страна находится на втором месте после США по объемам поддержки Киева среди стран мира. Российские власти осуждают другие страны за отправку вооружений Украине.

Шольц добавил, что согласен со стремлением Трампа как можно быстрее завершить боевые действия, но подчеркнул, что Германия «никогда не поддержит продиктованный мир». «Мы также не согласимся с любым решением, которое приведет к разъединению европейской и американской безопасности», — указал он. По словам канцлера, победа России или крах Украины не приведут к миру, а, наоборот, «поставят под угрозу мир и стабильность в Европе, причем далеко за пределами Украины».

В то же время канцлер назвал правильным решение президента США Дональда Трампа провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что прежде и сам неоднократно разговаривал с ним: «Важно донести до него наши ожидания относительно справедливого мира в Украине и возвращения к европейскому мирному порядку».

Путин заявлял, что Россия будет бороться за свои интересы и интересы российского народа, по его словам, в этом заключается цель и смысл военной операции на Украине.