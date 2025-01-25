Зеленский после остановки помощи USAID напомнил о военной поддержке
Военная поддержка Украины со стороны США не приостановлена, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.
Так он прокомментировал остановку Вашингтоном финансирования программ помощи другим странам на 90 дней. Зеленский подчеркнул, что ограничение касается гуманитарных программ по всему миру, в рамках которых Соединенные Штаты оказывали помощь.
Принятые США меры следует рассмотреть детально, отметил президент Украины.
«Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена», — заявил Зеленский.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам, в том числе и Украине, на 90 дней. Среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например экстренная помощь матерям и вакцинация детей.
Американское агентство по международному развитию (USAID) прежде оказывало прямую бюджетную поддержку украинскому правительству. С 24 февраля 2022 года ее размер превысил $30 млрд.
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