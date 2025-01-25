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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский после остановки помощи USAID напомнил о военной поддержке

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Военная поддержка Украины со стороны США не приостановлена, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.

Так он прокомментировал остановку Вашингтоном финансирования программ помощи другим странам на 90 дней. Зеленский подчеркнул, что ограничение касается гуманитарных программ по всему миру, в рамках которых Соединенные Штаты оказывали помощь.

Принятые США меры следует рассмотреть детально, отметил президент Украины.

«Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена», — заявил Зеленский.

Госдеп США приостановил помощь Украине и другим странам на 90 дней
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Ранее государственный секретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам, в том числе и Украине, на 90 дней. Среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например экстренная помощь матерям и вакцинация детей.

Американское агентство по международному развитию (USAID) прежде оказывало прямую бюджетную поддержку украинскому правительству. С 24 февраля 2022 года ее размер превысил $30 млрд.

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Теги
Военная операция на Украине Владимир Зеленский США военная помощь USAID
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