Зеленский отказался подписывать соглашение о праве США на ископаемые
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, дающее США право на 50% запасов украинских полезных ископаемых, сообщил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Джош Рогин в соцсети X со ссылкой на американских законодателей.
«Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США передала Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался подписать ее», — написал журналист.
Зеленский 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, «не готов все подписывать», но готов обсудить возможный договор о полезных ископаемых между Украиной и США.
Трамп 3 февраля предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы (к этой группе относят 17 элементов: скандий, иттрий, лантан и другие). Позднее республиканец оценил объем сделки в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Белый дом пояснял, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева.
Зеленский отмечал, что Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но готова к сделке, при которой будет возможно совместное освоение ископаемых. «Американцы помогли больше всех, и поэтому американцы должны получить больше всех. И у них должен быть этот приоритет, и они его получат», — сказал он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что предложение США говорит об их намерении оказывать помощь Украине «на коммерческой основе». «Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — добавил он.
Читайте РБК в Telegram.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки