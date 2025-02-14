Зеленский отказался подписывать соглашение о праве США на ископаемые

Зеленский отказался подписывать соглашение, дающее США право на 50% запасов украинских полезных ископаемых, сообщил обозреватель WP. Сам Зеленский говорил, что пока не готов подписать документ целиком, но готов его обсуждать

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, дающее США право на 50% запасов украинских полезных ископаемых, сообщил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Джош Рогин в соцсети X со ссылкой на американских законодателей.

«Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США передала Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался подписать ее», — написал журналист.

Зеленский 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, «не готов все подписывать», но готов обсудить возможный договор о полезных ископаемых между Украиной и США.

Трамп 3 февраля предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы (к этой группе относят 17 элементов: скандий, иттрий, лантан и другие). Позднее республиканец оценил объем сделки в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Белый дом пояснял, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева.

Зеленский отмечал, что Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но готова к сделке, при которой будет возможно совместное освоение ископаемых. «Американцы помогли больше всех, и поэтому американцы должны получить больше всех. И у них должен быть этот приоритет, и они его получат», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что предложение США говорит об их намерении оказывать помощь Украине «на коммерческой основе». «Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — добавил он.