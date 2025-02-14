 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский отказался подписывать соглашение о праве США на ископаемые

WP: Зеленский отказался передать США половину полезных ископаемых Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский отказался подписывать соглашение, дающее США право на 50% запасов украинских полезных ископаемых, сообщил обозреватель WP. Сам Зеленский говорил, что пока не готов подписать документ целиком, но готов его обсуждать

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, дающее США право на 50% запасов украинских полезных ископаемых, сообщил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Джош Рогин в соцсети X со ссылкой на американских законодателей.

«Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США передала Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался подписать ее», — написал журналист.

Зеленский 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, «не готов все подписывать», но готов обсудить возможный договор о полезных ископаемых между Украиной и США.

CNN сообщил, что Киев пока не подписал сделку по редкоземельным металлам
Политика
Владимир Зеленский

Трамп 3 февраля предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы (к этой группе относят 17 элементов: скандий, иттрий, лантан и другие). Позднее республиканец оценил объем сделки в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Белый дом пояснял, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева.

Зеленский отмечал, что Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но готова к сделке, при которой будет возможно совместное освоение ископаемых. «Американцы помогли больше всех, и поэтому американцы должны получить больше всех. И у них должен быть этот приоритет, и они его получат», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что предложение США говорит об их намерении оказывать помощь Украине «на коммерческой основе». «Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — добавил он.

Читайте РБК в Telegram.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Владимир Зеленский полезные ископаемые металлы
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
CNN сообщил, что Киев пока не подписал сделку по редкоземельным металлам
Политика
Глава Минфина США привез в Киев черновик соглашения по металлам
Политика
В Эстонии заявили о готовности предложить США свои редкоземельные металлы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
Племянник Сергея Зверева погиб в зоне спецоперацииПолитика, 14 фев, 23:47
Зеленский отказался подписывать соглашение о праве США на ископаемыеПолитика, 14 фев, 23:38
Трамп создал совет по энергетическому доминированию СШАПолитика, 14 фев, 23:26
Белый дом выпустил валентинку с Трампом и стихом о депортацииПолитика, 14 фев, 23:13
СК завел дело после атаки дрона на съемочную группу «Первого канала»Политика, 14 фев, 22:54
Глава МИД Германии ответила на идею Трампа вернуть Россию в G7Политика, 14 фев, 22:40
Ван И напомнил о мировых войнах как результатах соперничества державПолитика, 14 фев, 22:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава МАГАТЭ заявил о сохранении рисков ядерной безопасностиПолитика, 14 фев, 22:25
Писториус назвал «поворотный момент» в отношениях Европы и СШАПолитика, 14 фев, 22:09
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 14 фев, 22:00
Волонтеры в Анапе организуют новый штаб взамен сгоревшегоОбщество, 14 фев, 21:59
Президент Германии призвал ЕС «не быть, как олень перед фарами» с ТрампомПолитика, 14 фев, 21:58
Лидер КХЛ крупно обыграл «Северсталь»Спорт, 14 фев, 21:42
Пожар в пансионате волонтеров в Анапе локализовалиОбщество, 14 фев, 21:36