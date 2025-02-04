Кремль назвал очевидным продолжение США военной помощи Украине
Поставки американской военной помощи Украине от США продолжаются, никто не заявлял об их прекращении, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы пока не знаем, что имеется в виду точно, поэтому здесь трудно давать какую-то оценку», — добавил он.
Как выяснил Reuters, США ненадолго приостановили поставки вооружений, пока администрация президента Дональда Трампа обсуждала политику в отношении Украины. Внутри команды американского лидера есть несколько групп чиновников, придерживающихся разных мнений относительно необходимых объемов военной помощи. Непродолжительная пауза завершилась на прошедших выходных, 1–2 февраля, после чего поставки возобновились. Официально о приостановке ни Киев, ни Вашингтон не сообщали.
В конце января власти США приостановили всю гуманитарную помощь для других государств, но военное снабжение Украины не прекращалось.
Администрация Трампа с его инаугурации две недели назад не объявляла о выделении новых пакетов помощи Украине. Продолжающиеся поставки относятся к той помощи, что одобрило прошлое правительство под руководством Джо Байдена.
Власти России требуют от США и других западных стран прекратить помощь украинской армии.
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