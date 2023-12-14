Прямая линия и пресс-конференция Путина. Главное

Мероприятие проходит впервые после начала военной операции на Украине. Главные заявления Владимира Путина на пресс-конференции — в материале РБК

Владимир Путин (в центре) (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Смотреть видеотрансляцию пресс-конференции Путина можно по этой ссылке. Читать текстовую трансляцию — здесь.

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Когда будет мир

«Мир будет тогда, когда достигнем целей специальной военной операции. Цели не меняются».

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Будет ли вторая волна мобилизации

«Начали кампанию по привлечению добровольцев, пришли, на вчерашний день, 486 тыс. И поток мужчин, готовых защищать Родину с оружием в руках, не прекращается. Вместе с добровольцами — будет под полмиллиона человек. Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день такой необходимости нет».

«Я понимаю, что вопрос мобилизации чувствительный. Призвали 300 тыс. человек в рамках частичной мобилизации. Были смешки, а отлично воюют ребята. 14 Героев России среди них, не говоря о других медалях. 244 тыс. в зоне боевых действий, сформированы полки по обслуживанию техники. 41 тыс. уволены в связи с достижением предельного возраста, по здоровью».

Группировка в зоне боевых действий — 617 тыс. военных.

О льготах для добровольцев: «Обязательно добьемся того, чтобы все были поставлены в одинаковые условия и все получали одинаковый уровень поддержки».

О военно-патриотическом воспитании: «В высшей степени востребованно. Это очевидная вещь в переломные моменты. Бисмарк когда-то говорил, что войны выигрывают школьные учителя и священники. Это точно абсолютно. Воспитание молодых людей в духе патриотизма чрезвычайно важно».

О правах бойцов ЧВК

«Проблема в том, что ЧВК не предусмотрены законом. Контракты с государством не заключались. В контакте с государством были их командиры, и выплаты шли наличными. Трудно установить списочный личный состав этих компаний. Но среди моих близких связей дети воевали в этих компаниях. Их права должны быть восстановлены, имеют право на все льготы, поддержку государства. В этом сомнений быть не может. Минобороны это знает. Если нужно, внесем изменения в закон. Будем стремиться к этому».

О своих задачах на новый срок

«Главное — укрепление суверенитета, обороноспособности, безопасности, обеспечение прав и свобод граждан, обеспечение технологического суверенитета».

В каком состоянии российская экономика

У России достаточный запас прочности экономики, чтобы идти вперед. «Обеспечен он высокой консолидацией российского общества, устойчивостью финансово-экономической системы, возрастанием силовой составляющей. Стало удивлением и для многих из нас, что Россия накопила этот запас прочности».

С 1 января МРОТ будет повышен на 18%.

Рост экономики по итогам года ожидается в 3,5%: «отыграли падение и сделали серьезный шаг вперед».

«Инфляция к концу года ожидается 7,5%, но ЦБ и правительство предпринимают меры, и исходим из того, что удастся вернуться к целевым показателям».

Безработица в России держится на рекордно низком уровне: «Уровень безработицы 2,9%. Такого никогда не было в истории России. Это очень хороший показатель состояния экономики».

«Госдолг сократился до $32 млн. Наши компании возвращают все кредиты, взятые в иностранных кредитных учреждениях».

Когда наладятся отношения с Западом

«Они вынудили нас на эти действия. Европа стоит и молчаливо смотрит на действия США. Ну как с ними выстраивать отношения? В значительной степени они утратили свой суверенитет, решения принимают себе во вред. Внешне ведут себя, как генерал де Голль, который боролся с оружием в руках с оккупантами. А на практике ведут себя, как маршал Петэн, который подчинился воле оккупантов». Исключения — премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо: «Они не пророссийские, они пронациональные. Но таких больше нет».

«Мы и с США готовы выстраивать отношения. США — нужная страна в мире, но имперская политика им мешает самим. Если они где-то уступают, это воспринимается электоратом как провал. Когда они начнут уважать другие страны и будут искать компромиссы, будут созданы фундаментальные условия для восстановления отношений».

О будущем новых регионов

На их развитие выделяется 1 трлн руб. в год, а киевские власти им должного внимания не уделяли, отметил Путин. «Пусть устанавливаются побратимские отношения с другими регионами, которые планируют еще 100 млрд вложить. В этом году новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд руб. Экономика этих регионов восстанавливается. Еще многое нужно будет сделать, и мы сделаем это».

«У нас есть льготная ипотека для новых регионов. Есть проблема, что льгота действует только на новое жилье, а строится его, мягко говоря, немного. Надо распространить на вторичный рынок. Что касается дополнительных стимулов, нужно, может быть, повысить первоначальные подъемные для земского доктора до 2 млн руб., а для фельдшеров — до 1 млн. Обязательно это проговорю с правительством».

Про войну Израиля с ХАМАС в секторе Газа

«Во всем мире видят — ничего подобного на Украине нет. Генсек ООН назвал сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире».

Должны быть имплементированы решения о создании палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме».

«Я когда был в Эмиратах, выяснилось, что эмиратская сторона открыла полевой госпиталь недалеко от Рафаха. И говорили, чтобы и Россия открыла там госпиталь. Но нужно согласие и Египта, и Израиля. Египет поддержал, Нетаньяху считает, что открытие российского госпиталя небезопасно».

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Поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду-2024

«Все, что международные чиновники делают, — извращение идей де Кубертена. Спорт создавался, чтобы объединять людей, а чиновники увлеклись бизнес-стороной, попали в зависимости от спонсоров. Если и дальше будут так действовать, то похоронят олимпийское движение».

Нужно проанализировать условия МОК по их допуску российских спортсменов на Олимпиаду и уже после этого принять взвешенное решение: «Ехать или не ехать? Надо посмотреть внимательно, что там за условия: флаг, гимн… Все знают, что это наши спортсмены. Они тренируются годами. Я поддерживал, чтобы спортсмены ехали. Но надо проанализировать условия. Если они направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали и показать, что российский спорт загибается, то надо, чтобы Минспорт и НОК России проанализировали и приняли взвешенное решение».

Про обмеление Куйбышевского водохранилища

«Есть конфликт интересов. Энергетики хотят высокий уровень Волги, а другие водопользователи хотят, чтобы река была полноводной в низовьях. Вопросы известны, правительство работает и не бросит проблему на самотек в прямом и переносном смыслах», — ответил Владимир Путин.

Как президент отвечал на вопросы в прошлые годы

В этом году пресс-конференция и прямая линия президента проходят в объединенном формате. Мероприятие стало первым с начала военной операции на Украине, в 2022 году оба формата не проводились. В последний раз прямая линия главы государства проходила в июне, а пресс-конференция — в декабре 2021 года. На фоне пандемии коронавируса прямую линию и пресс-конференцию уже объединяли — в 2020 году вопросы президенту задавали как журналисты, так и граждане.

Мероприятие проходит в преддверии выборов президента, которые запланированы на 17 марта 2024 года и в которых Путин решил участвовать.

Прямая линия президента, во время которой тот отвечает на вопросы и жалобы россиян, проводилась ежегодно с 2001-го (исключение составили 2004, 2012, 2020 и 2022 годы). В 2001 году состоялась также первая большая пресс-конференция Владимира Путина. Самой длительной из прямых линий была в 2013 году — тогда президент России отвечал на вопросы на протяжении 4 часов 47 минут. Из пресс-конференций Путина дольше всего длилось общение с журналистами в 2008 году — тогда оно заняло 4 часа 40 минут.