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Общество ,  
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От Абеля до Бута: кого и как обменивала Москва. Фотогалерея

Американскую олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер обменяли на предпринимателя Виктора Бута. В МИД России отметили, что переговоры между Россией и США по возвращению Бута на родину заняли длительное время — американский суд вынес ему приговор еще в 2012 году. РБК вспомнил наиболее известные обмены — от шпионов и советских диссидентов до случаев в современной истории России.
Фрэнсис Гэри Пауэрс и Рудольф Абель, 1962 год
Фото:Владимир Савостьянов / ТАСС, Marty Lederhandler
Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС, Marty Lederhandler

Советского разведчика Абеля (настоящее имя Вильям Фишер) обменяли на американского летчика Пауэрса (на фото слева) в феврале 1962 года. Обмен состоялся на Глиникском мосту, соединяющем Берлин и Потсдам (граница между ГДР и Западным Берлином). Абель был арестован в США в 1957 году, его приговорили к 30 годам заключения. Он находился в стране с 1948 года для выяснения того, насколько возможен военный конфликт со Штатами. А Пауэрс управлял самолетом-разведчиком U-2, который был сбит в 1960 году в районе Свердловска (ныне Екатеринбург).

В 2015 году Стивен Спилберг выпустил фильм «Шпионский мост», посвященный этим событиям

Луис Корвалан и Владимир Буковский, 1976 год
Фото:Wikimedia Commons, Эдуард Песов
Фото: Wikimedia Commons, Эдуард Песов

Диссидента Владимира Буковского (на фото слева) по решению Политбюро ЦК КПСС обменяли на генсека компартии Чили Луиса Корвалана (справа). Процедура прошла в Цюрихе. Корвалан был арестован после переворота генерала Аугусто Пиночета. Буковский неоднократно арестовывался в СССР за антисоветскую агитацию, в 1971 году был приговорен к семи годам заключения и пяти годам ссылки. В советский фольклор этот обмен вошел частушкой «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана» (в газете «Правда» Буковского называли «злостным хулиганом»)

Натан Щаранский и Карел Кёхер, 1986 год
Фото:Express Newspapers / Getty Images, David Bookstaver / AP
Фото: Express Newspapers / Getty Images, David Bookstaver / AP

Этот обмен, как и в случае с Абелем, прошел на «шпионском мосту». Правозащитника Натана Щаранского (на фото слева), осужденного в СССР на 13 лет заключения за шпионаж и антисоветскую деятельность, вместе с двумя гражданами ФРГ и чехословацким гражданином обменяли на арестованных в Штатах Карела (на фото справа) и Хану Кёхер, которых считали чехословацкими агентами, и арестованных в ФРГ советского разведчика Евгения Землякова, польского разведчика Ежи Качмарека и разведчика ГДР Детлефа Шарфенорта

Сергей Скрипаль, Анна Чапман и «шпионский скандал», 2010 год
Фото:Юрий Сенаторов / «Коммерсантъ‎», Сергей Карпухин / AP
Фото: Юрий Сенаторов / «Коммерсантъ‎», Сергей Карпухин / AP

В июне 2010 года в США были задержаны десять человек, которых Вашингтон обвинил в разведдеятельности в пользу России. Уже в июле Россия обменяла их на четверых россиян, осужденных за шпионаж и помилованных президентом Дмитрием Медведевым. Обмен прошел в аэропорту Вены. Среди переданных Москве была Анна Чапман, которая после возвращения стала вести передачу на ТВ и вошла в общественный совет «Молодой гвардии Единой России». Среди переданных Западу были ученый Игорь Сутягин и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Имя Скрипаля снова появилось на первых полосах в марте 2018 года, когда он и его дочь Юлия попали в больницу. Лондон считает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Британские власти обвинили в отравлении Скрипалей сотрудников российских спецслужб, Москва эти обвинения отвергает. Тогда за инцидентом последовали массовые высылки российских дипломатов западными странами и европейские санкции

Пилот Владимир Садовничий, 2011 год
Фото:Митя Алешковский / ТАСС
Фото: Митя Алешковский / ТАСС

В начале ноября 2011 года суд в Таджикистане приговорил пилотов компании Rolkan — гражданина России Владимира Садовничего и гражданина Эстонии Алексея Руденко — к 8 с половиной годам, признав их виновными в контрабанде, нарушении правил полетов и незаконном пересечении границы. Уже через неделю приговор был пересмотрен, срок сокращен, а пилоты вышли на свободу.

В январе 2012 года в России был оправдан и освобожден Рустам Хукумов, сын главы «Таджикской железной дороги» Амонулло Хукуматулло. В 2010 году его приговорили к 9 с половиной годам тюрьмы по обвинению в незаконном хранении и перевозке наркотиков.

МИД России также в январе 2012-го опроверг связь между освобождением Хукумова и возвращением на родину Садовничего

Надежда Савченко и «бойцы ГРУ», 2016 год
Фото:Федор Ларин / РИА Новости, Максим Паб / ТАСС
Фото: Федор Ларин / РИА Новости, Максим Паб / ТАСС

В 2016 году украинскую летчицу Надежду Савченко приговорили в России к 22 годам тюрьмы по обвинению в гибели российских журналистов в Донбассе. Спустя почти месяц суд в Киеве приговорил к 14 годам колонии россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова (на фото слева направо), признав их виновными в терроризме и участии в боевых действиях на востоке Украины. Киев считал их «бойцами ГРУ». В мае того же года Путин подписал указ о помиловании Савченко, аналогичный документ в отношении Ерофеева и Александрова подписал президент Украины Петр Порошенко. 25 мая 2016 года Савченко и Александров с Ерофеевым вернулись к себе на родину

Вышинский, Сенцов и обмен «35 на 35», 2019 год
Фото:AP, Сергей Долженко / EPA / ТАСС
Фото: AP, Сергей Долженко / EPA / ТАСС

В сентябре 2019 года состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной. От каждой страны вернули по 35 человек. Среди вернувшихся в Россию был журналист Кирилл Вышинский (на фото справа) — руководитель «РИА Новости Украина», его задержали в 2018 году по обвинению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Среди вернувшихся на Украину был режиссер Олег Сенцов (слева), задержанный в Крыму в 2014 году и позднее приговоренный к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке терактов

Константин Ярошенко и Тревор Рид, 2022 год
Фото:Татьяна Макеева /  Reuters, Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Татьяна Макеева /  Reuters, Артем Геодакян / ТАСС

В апреле 2022 года российского летчика Константина Ярошенко (на фото справа) обменяли на американца Тревора Рида (слева). Рида осудили в 2020 году на девять лет колонии за нападение на сотрудников полиции (сам Рид говорил, что не помнит об инциденте, потому что был очень пьян). Ярошенко в 2010 году задержали в Либерии и экстрадировали в США. Его признали виновным в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы. «В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко», — сообщил МИД в тот день

Виктор Бут и Бриттни Грайнер, 2022
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС, Sukree Sukplang / Reuters
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС, Sukree Sukplang / Reuters

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер (на фото слева) обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута (справа) 8 декабря 2022 года. Обмен прошел в аэропорту Абу-Даби. В июле США предлагали обменять Бута на Грайнер и Пола Уилана, последний отбывает в России 16-летний тюремный срок за шпионаж.

Виктора Бута арестовали в 2008 году по подозрению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Задержание произошло в Таиланде по запросу США, через два года предпринимателя экстрадировали в Америку. Свою вину он не признал, в 2012 году суд вынес приговор — 25 лет тюрьмы.

Выступавшую за екатеринбургский клуб УГМК Бриттни Грайнер арестовали в феврале 2022 года в Шереметьево за контрабанду наркотиков — в ее сумке нашли картриджи к вейпам с гашишным маслом. 4 августа Химкинский суд приговорил спортсменку к девяти годам колонии общего режима.

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова
мультимедиа обмен заключенными Надежда Савченко Константин Ярошенко Сергей Скрипаль
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