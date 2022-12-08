От Абеля до Бута: кого и как обменивала Москва. Фотогалерея

Фрэнсис Гэри Пауэрс и Рудольф Абель, 1962 год

Советского разведчика Абеля (настоящее имя Вильям Фишер) обменяли на американского летчика Пауэрса (на фото слева) в феврале 1962 года. Обмен состоялся на Глиникском мосту, соединяющем Берлин и Потсдам (граница между ГДР и Западным Берлином). Абель был арестован в США в 1957 году, его приговорили к 30 годам заключения. Он находился в стране с 1948 года для выяснения того, насколько возможен военный конфликт со Штатами. А Пауэрс управлял самолетом-разведчиком U-2, который был сбит в 1960 году в районе Свердловска (ныне Екатеринбург).

В 2015 году Стивен Спилберг выпустил фильм «Шпионский мост», посвященный этим событиям