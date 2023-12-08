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Выборы президента России ,  
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Путин заявил о планах выдвинуться на новый срок

Президент Путин заявил о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году
Сюжет
Выборы президента России
О намерении принять участие в выборах Путин сообщил, отвечая на вопрос Артема Жоги
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Владимир Путин сказал отцу участника военной операции Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок, сообщил ТАСС.

Голосование на выборах президента пройдет с 15 по 17 марта.

Кремль обсудил с регионами избирательную кампанию-2024
Политика
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Ранее РБК сообщил о семинаре для вице-губернаторов и глав региональных избиркомов, на котором чиновники Кремля сообщили об ориентире для выборов. Два участника семинара сообщили РБК, что на нем был озвучен рейтинг доверия президента — 79% и одобрения — 76%. Собеседники РБК не уточнили, чьи это данные, но, согласно последнему опросу ВЦИОМа, рейтинг доверия Путина составляет 78,8%, одобрения — 75,7%.

Ориентиры по показателям явки называли как «70% плюс», сообщил один из источников. Эту же цифру РБК подтвердили еще четыре участника мероприятия.

Владимир Путин четырежды побеждал на президентских выборах. В 2000 году, будучи исполняющим обязанности главы государства, он набрал 51,95%, в 2004 году — 71,31%, в 2012 году — 63,6%, в 2018 — 76,69%. В 2020 одобренные поправки в Конституцию позволили Путину в третий раз подряд получить возможность идти на выборы.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин расскажет о своих планах относительно выдвижения на новый срок, когда сочтет это целесообразным. По словам Пескова, среди обращений, поступающих президенту в преддверии Прямой линии, встречается множество сообщений с призывами баллотироваться на новый срок и продолжать работу на посту главы государства.

Материал дополняется.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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