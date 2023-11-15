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Подрыв «Северных потоков» ,  
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США предложили «не забегать вперед» расследования по «Северным потокам»

США не стали комментировать данные о причастности Киева к взрывам газопроводов
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»

Не стоит забегать вперед касательно расследования взрывов газопроводов системы «Северный поток», заявил на брифинге координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает пресс-служба Белого дома.

Так он ответил на вопрос журналистов, будут ли США предпринимать какие-либо меры против Украины, если будет доказана ее причастность ко взрывам газопроводов.

«Опять же, я не собираюсь забегать вперед в том, что касается проводимых расследований по трубопроводу «Северный поток-2». И я, конечно, не собираюсь гипотетически говорить о том, какими могут быть результаты этого расследования», — сказал Кирби.

Он добавил, что США сейчас сосредоточены на том, чтобы Киев «продолжал получать то, что ему нужно», пока идет контрнаступление.

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Ранее The Washington Post и Der Spiegel писали, что центральную роль в атаках на газопроводы системы «Северный поток» играл полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский. Издания ссылались на украинских и европейских чиновников и другие источники.

По словам собеседников WP, Червинский был «координатором» атаки; издание сообщает, что он занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы установить взрывчатку на газопроводах.

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Также источники изданий утверждают, что полковник не занимался планированием операции, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников», которые подчинялись главкому ВСУ Валерию Залужному.

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к подрыву «Северных потоков», а материалы подобного характера в СМИ публикуются с целью замедлить поддержку ВСУ. Российский лидер Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», США и Великобритания опровергли обвинения.

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