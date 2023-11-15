США предложили «не забегать вперед» расследования по «Северным потокам»

США не стали комментировать данные о причастности Киева к взрывам газопроводов

Не стоит забегать вперед касательно расследования взрывов газопроводов системы «Северный поток», заявил на брифинге координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает пресс-служба Белого дома.

Так он ответил на вопрос журналистов, будут ли США предпринимать какие-либо меры против Украины, если будет доказана ее причастность ко взрывам газопроводов.

«Опять же, я не собираюсь забегать вперед в том, что касается проводимых расследований по трубопроводу «Северный поток-2». И я, конечно, не собираюсь гипотетически говорить о том, какими могут быть результаты этого расследования», — сказал Кирби.

Он добавил, что США сейчас сосредоточены на том, чтобы Киев «продолжал получать то, что ему нужно», пока идет контрнаступление.

Ранее The Washington Post и Der Spiegel писали, что центральную роль в атаках на газопроводы системы «Северный поток» играл полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский. Издания ссылались на украинских и европейских чиновников и другие источники.

По словам собеседников WP, Червинский был «координатором» атаки; издание сообщает, что он занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы установить взрывчатку на газопроводах.

Также источники изданий утверждают, что полковник не занимался планированием операции, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников», которые подчинялись главкому ВСУ Валерию Залужному.

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к подрыву «Северных потоков», а материалы подобного характера в СМИ публикуются с целью замедлить поддержку ВСУ. Российский лидер Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», США и Великобритания опровергли обвинения.