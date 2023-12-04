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Политика ,  
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Прокурор запросил для Абызова 19,5 лет лишения свободы

Гособвинение запросило для экс-министра Абызова 19,5 лет колонии
Прокурор запросил для экс-министра Абызова 19 с половиной лет заключения, штраф в размере 470 млн руб., а также лишить его ордена Дружбы. Его обвиняют в создании преступной группировки, мошенничестве и отмывании незаконных доходов
Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Гособвинение запросило для бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова 19 с половиной лет колонии и штраф в размере 470 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе Преображенского районного суда Москвы.

Кроме того, сторона обвинения просит лишить экс-министра ордена Дружбы и на пять лет запретить выполнять распорядительные функции, передает ТАСС. Генпрокуратура также попросила суд удовлетворить иск потерпевшей стороны в полном объеме — взыскать солидарно со всех подсудимых 1,5 млрд руб.

Уголовное дело против Абызова возбуждено по статьям о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК), незаконном участии в предпринимательстве (ст. 289 УК) и отмывании преступных доходов (ст. 174.1 УК). Он находится под арестом с 2019 года. Наряду с бывшим министром арестованы несколько топ-менеджеров из его бизнес-структур. Всего по делу проходят 12 человек.

Следствие считает, что подсудимые в период с 2012 по 2018 год похитили 4 млрд руб., принадлежащие энергетическим компаниям СИБЭКО и РЭС. Тогда они занимались незаконной предпринимательской деятельностью «с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд руб.», считают следователи. Под стражей находятся все 12 фигурантов дела. С 2012 по 2018 год Абызов курировал деятельность «открытого правительства».

Все подсудимые отрицают свою вину. Абызов назвал обвинительное заключение произвольным сочинением на тему Уголовного кодекса и антиправовым текстом, противоречащим нормам законодательства.

Абызов выплатил более 20 млрд руб. в казну
Финансы
Михаил Абызов

В октябре 2020 года суд постановил обратить в доход государства 32,5 млрд руб., принадлежащих Абызову. На этом настаивала Генпрокуратура. По версии ведомства, бывший министр с 2012 года скрывал от государства владение пятью кипрскими офшорами, через которые он, будучи членом правительства, незаконно управлял Сибирской энергетической компанией (СИБЭКО) — основным поставщиком электроэнергии в Сибири. В итоге Абызов продал ее, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников, полагает Генпрокуратура.

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К 4 декабря экс-министр выплатил в бюджет более 20 млрд руб., рассказал его адвокат Анатолий Кузнецов: «Сейчас в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн руб.».

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Степанова Елена Степанова
Михаил Абызов Открытое правительство мошенничество

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