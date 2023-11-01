Главы пяти регионов написали Путину о проблемах водосбора на Волге

Главы пяти регионов сообщили президенту Владимиру Путину о проблемах с водой на Волжско-Камском каскаде. Вячеслав Володин отметил, что жаркое лето и малое количество дождей не являются ключевыми причинами этого кризиса

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Руководители пяти субъектов отправили в начале сентября письмо президенту Владимиру Путину о снижении уровня Куйбышевского водохранилища, которое сейчас опубликовал депутат от фракции «Единая Россия» Максим Топилин в своем телеграм-канале. Документ подписали глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Чувашии Олег Николаев, глава Марий Эл Юрий Зайцев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Авторы пишут, что Куйбышевское водохранилище регулирует сток Волжско-Камского каскада, поэтому его полноводность и чистота служат непременным условием функционирования и развития регионов.

И предупреждают, что сохранение объема сброса выше регламентированных 5000 куб. м/сек. при фактическом притоке воды около 4000 куб. м/сек., приведет к снижению уровня воды к 10 сентября до отметки 50,6 м по Балтийской системе. Авторы письма подчеркивают, что такое снижение негативно отразится на воспроизводстве биоресурсов и судоходстве, и создаст угрозу для водоснабжения крупных городов, в том числе зимой.

Для решения проблемы главы регионов попросили рассмотреть вопрос о строительстве низконапорных плотин на Нижней Волге, чтобы обеспечить потребности Волгоградской и Астраханской областей вне зависимости от водности года, а также скорректировать работу гидроузла Куйбышевского водохранилища: снизить объем сброса воды до величины притока — 4000 куб. м/с.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 1 ноября отметил, что жаркое лето и малое количество дождей не являются успокоительными аргументами в этой ситуации: «Даже когда лето было более жарким, еще меньше было дождей, уровень так низко не опускался». «Все-таки это низкий уровень принятия решений именно в агентстве, которое вы возглавляете», — отметил Володин, обращаясь к руководителю курирующих работу гидротехнических сооружений Росводресурсов Дмитрию Кириллову, «потому что «РусГидро» выполняло все эти установки, <которые> привели к тому, что у нас сегодня с вами эта проблема».

РБК отправил запрос в пресс-службу Росводресурсов.

В пресс-службе «РусГидро» сообщили РБК, что компания не нарушала режимы работы водохранилищ. Ее статистика показывает, что с 2008-го в бассейне Волги наступил период преобладающих маловодных годов. ГЭС «РусГидро» в многоводном 2020 году выработали 46,5 млрд кВтч, а в 2023 году выработка составит примерно 35,1 млрд кВтч, что на 24,5% меньше к 2020-му или на 10% — среднемноголетней выработки, поскольку суммарный приток воды в водохранилища каскада с начала весеннего половодья составляет только 70% от нормы.

Снижение выработки ГЭС вследствие маловодья замещается производством более дорогой электроэнергии на тепловых и атомных электростанцях, что приводит к росту цен на электричество, отметили в пресс-службе «РусГидро». По подсчетам компании, на 31 октября 2023 года полезные запасы воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада составляют 43,6 куб. км, что на 29% ниже среднемноголетнего показателя. В последний раз меньший объем фиксировали в 2010 году (42,6 куб. км). В самом Куйбышевском водохранилище текущий уровень воды составляет около 50 м (в 2021 году осенью уровень был аналогичным) при нормальном подпорном (проектном) уровне 53 м, минимальном навигационном (обеспечивает безопасное судоходство) 49 м и минимально допустимом 45,5 м. То есть, по подсчетам «РусГидро», уровень водохранилища сейчас низкий, но находится в пределах нормы.