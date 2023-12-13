В России ускорился рост цен на яйца
Цены на куриные яйца в России в период с 5 по 11 декабря выросли на 4,55%, что больше, чем на прошлой неделе, когда показатель увеличился на 4,23%, следует из данных Росстата. В одном из регионов России рост составил 13,5%.
«Цены на яйца куриные в 49 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2–5,0%, в 33 субъектах — на 5,1–13,5%. В Забайкальском крае и Еврейской автономной области цены не изменились», — говорится в сообщении.
В Тюменской области, согласно данным Росстата, цены на яйца снизились на 0,8%.
Рост цен на яйца с начала года по 11 декабря достиг 46,2%. При этом курица охлажденная и мороженая дешевеет вторую неделю подряд: на 0,4% после 0,1% неделей ранее.
На фоне роста цен на яйца вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры для увеличения внутреннего производства куриного мяса и яиц. Кроме того, проверку производителей и розничных продавцов яиц проведет Генпрокуратура.
В ближайшее время должны начаться поставки яиц из Турции и Азербайджана, сообщал Минсельхоз. Правительство также обнулит ввозную пошлину на яйца.
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