В России ускорился рост цен на яйца

Росстат: цены на яйца в России за неделю выросли на 4,55%

В одном из регионов рост цен на яйца достиг 13,5%, в Тюменской области их стоимость сократилась за неделю на 0,8%. С начала года и по 11 декабря рост по стране составил 46,2%

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Цены на куриные яйца в России в период с 5 по 11 декабря выросли на 4,55%, что больше, чем на прошлой неделе, когда показатель увеличился на 4,23%, следует из данных Росстата. В одном из регионов России рост составил 13,5%.

«Цены на яйца куриные в 49 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2–5,0%, в 33 субъектах — на 5,1–13,5%. В Забайкальском крае и Еврейской автономной области цены не изменились», — говорится в сообщении.

В Тюменской области, согласно данным Росстата, цены на яйца снизились на 0,8%.

Рост цен на яйца с начала года по 11 декабря достиг 46,2%. При этом курица охлажденная и мороженая дешевеет вторую неделю подряд: на 0,4% после 0,1% неделей ранее.

На фоне роста цен на яйца вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры для увеличения внутреннего производства куриного мяса и яиц. Кроме того, проверку производителей и розничных продавцов яиц проведет Генпрокуратура.

В ближайшее время должны начаться поставки яиц из Турции и Азербайджана, сообщал Минсельхоз. Правительство также обнулит ввозную пошлину на яйца.