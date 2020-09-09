Прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится

Основной причиной стала пандемия, из-за которой, по словам пресс-секретаря Путина, президент «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев»

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента России)

В этом году прямая линия с президентом России Владимиром Путиным не состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на фоне пандемии коронавируса COVID-19 Путин «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». «Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», — заявил пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что в декабре состоится ежегодная пресс-конференция президента, в которую могут быть добавлены «какие-то элементы прямой линии». Они, как отметил Песков, позволят главе государства получить обратную связь от граждан из различных регионов.

В мае Песков говорил, что сроки прямой линии с Путиным, которая обычно проходит в июне, пока не определены. «Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», — сказал он.