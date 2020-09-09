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Прямая линия Путина ,  
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Прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится

Основной причиной стала пандемия, из-за которой, по словам пресс-секретаря Путина, президент «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента России)

В этом году прямая линия с президентом России Владимиром Путиным не состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на фоне пандемии коронавируса COVID-19 Путин «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». «Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», — заявил пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что в декабре состоится ежегодная пресс-конференция президента, в которую могут быть добавлены «какие-то элементы прямой линии». Они, как отметил Песков, позволят главе государства получить обратную связь от граждан из различных регионов.

В мае Песков говорил, что сроки прямой линии с Путиным, которая обычно проходит в июне, пока не определены. «Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», — сказал он.

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Общество
<p>Владимир Путин</p>

Впервые прямая линия с Путиным прошла в 2001 году. С тех пор он ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов, общался с россиянами в таком формате. В последний раз Путин проводил прямую линию в июне прошлого года.

Первые пять прямых линий продлились менее трех часов каждый, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки. Самой длительной стала прямая линия 2013 года, которая шла 4 часа 47 минут.

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Большая пресс-конференция также является ежегодным мероприятием, которое Путин проводит с 2001 года. Перерыв был сделан лишь в период, когда Путин занимал должность премьер-министра (с 2008 по 2012 годы). Предыдущая большая пресс-конференция президента прошла 19 декабря 2019 года.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Прямая линия с Владимиром Путиным», Дмитрий Песков
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