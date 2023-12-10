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Политика ,  
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«Экономист с бензопилой» Милей вступил в должность президента Аргентины

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины
В Буэнос-Айресе прошла инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея — либертарианца и «экономиста с бензопилой». Однако реализацию своих самых радикальных предвыборных планов — роспуска ЦБ и отказа от песо — он отложил
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Tomas Cuesta / Getty Images)

10 декабря первый в истории Аргентины президент-либертарианец Хавьер Милей принес присягу.

В здании конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе перед членами двух палат парламента он произнес клятву: «Я клянусь с честностью и патриотизмом выполнять должность президента, а также добросовестно соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции Аргентины». В зале его приветствовали его возгласами: «Свобода! Свобода! Свобода!». Присягу принесла и вице-президент Виктория Вильяруэль. Прежний президент Альберто Фернандес передал Милею президентские ленту и жезл.

После принесения присяги Милей выступил с речью перед собравшимися сторонниками. Он заявил, что начнет восстановление страны, но реформы будут «шоковыми». «Ни одно правительство не получало худшего наследства, чем то, что получаем мы», — сказал Милей.

По его словам, большинство «постепенных» реформ не приводили к нужным результатам, а большинство «шоковых» были успешны. Он предупредил, что страну ожидает стагфляция (явление, сочетающее в себе три фактора: слабый экономический рост или его отсутствие, высокую инфляцию и безработицу), но это будет «последняя горькая чаша», которая послужит началу восстановлению Аргентины.

Победа Милея на осенних президентских выборах в Аргентине стала международной сенсацией. Эксцентричный политик, называющий себя анархо-капиталистом, прославился скандальными выступлениями на телешоу, в которых жестко критиковал правительство перонистов и предлагал радикальные рецепты по спасению аргентинской экономики, страдающей от трехзначной инфляции, — замену песо на американский доллар, закрытие Центрального банка и сокращение правительственных расходов на 40%. Его запал нашел отклик у аргентинского избирателя: немного уступив кандидату от правящей коалиции министру экономики Серхио Массе в первом туре, Милей одержал решительную победу во втором, набрав 56% голосов.

Но за те 20 дней, что прошли с его победы на выборах, Милей сменил радикализм на прагматизм. Как он подготовился к 5-летнему президентскому сроку и с выполнением каких предвыборных обещаний решил повременить, разбирался РБК.

Сокращение министерств

Одним из главных предвыборных обещаний Милея было снижение правительственных расходов на 40%, в том числе путем сокращения числа министерств. На предвыборных митингах политик нередко появлялся с бензопилой, символизирующей его решимость покончить с раздутым госаппаратом и «политической кастой», а в завирусившемся в соцсетях ролике решительно срывал стикеры с названиями «лишних» министерств: «Министерство туризма и спорта — на выход! Министерство культуры — на выход! Министерство окружающей среды и устойчивого развития — на выход! Министерство по делам женщин, гендера и разнообразия — на выход!».

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Милей пообещал избирателем, что сократит число министерств с 18 до 8, — и свое слово сдержал. 6 декабря избранный президент объявил состав нового кабинета: один из главных портфелей — министерство безопасности — отошел Патрисии Буллрич, правому политику и сопернику Милея в первом туре. Также в новой структуре правительства — министерство иностранных дел, министерство внутренних дел, министерство обороны, министерство экономики, министерство юстиции, а также два новых ведомства — министерство человеческого капитала и министерство инфраструктуры, объединившие сразу несколько прежних министерств и департаментов.

Новым президентом Аргентины стал «экономист с бензопилой» Хавьер Милей
Политика
Хавьер Милей

Закрытие Центробанка и отказ от песо

При этом с наиболее радикальными преобразованиями — ликвидацией ЦБ и отказом от песо — Милей, по всей видимости, решил не спешить, хотя полностью от подобных планов он не отказывается. «Никто не говорил, что ликвидация Центрального банка будет мгновенной», — заявил Милей.

После победы на выборах он распрощался со своими экономическими советниками, включая «гуру долларизации» Эмилио Окампо, пишет Bloomberg. На их место пришли более умеренные экономисты и ветераны Уолл-стрит, работавшие в правительстве президента Маурисио Макри (2015-2019 гг.) — Сантьяго Баусили, выбранный Милеем на должность главы Центробанка, и Луис Капуто, которому достался портфель министра экономики. Последний, по данным Bloomberg, решил сделать переход на доллар своей среднесрочной задачей, сосредоточившись сначала на достижении положительного сальдо бюджета в 2024 году.

Санация госсектора экономики

В ходе предвыборной гонки Милей также неоднократно называл государственный сектор экономики раковой опухолью, которую нужно вырезать. По данным аналитического центра IERAL, которые приводит Financial Times, в период с 2011 по 2022 год занятость в государственном секторе выросла на 34%, тогда как в частном секторе за тот же период — всего на 3%. Это в свою очередь привело к хроническому дефициту бюджета в размере более 4% от ВВП, несмотря на довольно высокие по сравнению с другими странами Латинской Америки ставки налогов в стране.

Для решения этой проблемы, помимо ликвидации почти половины министерств, Милей предложил приватизировать государственные компании в различных сферах — от энергетики и транспорта до медиа. Кроме того, новый президент планирует существенно сократить бюджетные расходы на различные строительные и инфраструктурные проекты, начатые прежним правительством.

Чем прославился аргентинский «конкурент» Дональда Трампа
Политика
Хавьер Милей

Все это породило среди госслужащих и сотрудников госкомпаний страх массовых увольнений — профсоюзы и общественные организации уже готовятся противостоять новому президенту на улицах, пишет The Wall Street Journal. По-видимому, осознав угрозу массового протеста, Милей решил смягчить тон и признал, что переход от почти 20 лет правления перонистов к его видению капитализма может занять больше времени, чем он рассчитывал, отмечает издание.

Отказ от членства в БРИКС и разрыв отношений с Китаем

Во время президентской гонки Милей не раз обрушивался с критикой на Китай, сравнивая его правительство с «наемным убийцей» и заявляя об отсутствии свобод у китайского народа. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Милей пообещал «не вести никаких дел с коммунистами», к которым относил и соседнюю Бразилию.

После победы на выборах Милей сменил тон и поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпина за поздравительное письмо. Теперь аргентинский президент утверждает, что планирует не разрывать дипломатические отношения с Китаем, а лишь сократить их, при этом сотрудничество в частном секторе это не затронет. WSJ связывает перемену в подходах Милея с тем, что Китай — основной покупатель аргентинской сои (на нее приходится около трети от всего экспорта страны), а Аргентина — третий по объему в Южной Америке получатель кредитов китайских госбанков. Кроме того, при предыдущем правительстве Аргентина стала членом Азиатского банка развития, присоединилась к инициативе «Один пояс, один путь» и договорилась о торговле в юанях, тогда как китайцы начали осуществлять прямые инвестиции в экономику ряда аргентинских провинций.

Милей смягчил тон и по отношению к Бразилии, пригласив президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву на свою инаугурацию (тот, правда, решил пропустить мероприятие). Милей также пообщался по телефону с папой римским Франциском, хотя в прошлом не раз обзывал рожденного в Буэнос-Айресе понтифика «имбицилом» и «представителем зла на Земле». Глава католической церкви пожелал новоизбранному президенту Аргентины мужества и мудрости. «У меня уже есть мужество, а вот над мудростью я работаю», — ответил Милей.

Также одним из предвыборных обещаний Милея был отзыв заявки Аргентины в БРИКС, поданой прошлым правительством (страна должна была получить членство в организации уже 1 января 2024 года). Си попытался разубедить Милея, однако 30 ноября Диана Мондино, выдвинутая Милеем на пост главы МИД, подтвердила, что Аргентина все же не станет вступать в БРИКС.

Сближение с США и Израилем

Во время предвыборной кампании Милей не раз говорил о том, что видит новыми союзниками Аргентины США и Израиль. Неудивительно, что свой первый зарубежный визит после избрания — и еще до инаугурации — он нанес в Соединенные Штаты. Там Милей встретился с бывшим американским президентом Биллом Клинтоном (но не с Дональдом Трампом, в симпатиях к которому аргентинец неоднократно признавался во время президентской гонки). Команда новоизбранного президента также провела встречи с американским советником по нацбезопасности Джейком Салливаном, высокопоставленными чиновниками Госдепартамента и Минфина США, а также главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой, с которой обсуждалась реструктуризацию кредита в размере $43 млрд.

Милей также неоднократно заявлял о планах перенести посольство Аргентины из Тель-Авива в Иерусалим (смена столицы Израилем не признана большей частью международного сообщества) и желании посетить эту страну, но до инаугурации поездка так и не состоялась, несмотря на личное приглашение премьер-министра Биньямина Нетаньяху. При этом новоизбранный президент назначил на пост главы Минюста Родольфо Барру, который в 1996 году был вынужден уйти с этого поста, когда выяснилось, что в подростковом возрасте он состоял в антисемитской группировке. Назначение Барры возмутило еврейские организации Аргентины и может негативно отразиться и на отношениях с Израилем.

При этом Милей, по его собственному признанию, давно задумывается о принятии иудаизма и даже изучает Тору (впрочем, он признавался, что ему будет крайне сложно соблюдать шаббат). Еще во время предвыборной гонки он посетил могилу известного раввина Менахема-Мендла Шнеерсона в Нью-Йорке, а потом снова побывал на ней во время последней поездки в США.

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Теги
Валентина Шварцман, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Аргентина США БРИКС Израиль Китай МВФ Латинская Америка

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