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Выборы президента России ,  
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От вузов до военных: кому и как Путин объявлял о выдвижении на выборы

Сюжет
Выборы президента России

8 декабря Владимир Путин заявил о планах выдвинуться на новый президентский срок. Он сообщил это, отвечая на вопрос спикера парламента ДНР Артема Жоги в Кремле в день награждения званиями Героев России. Выборы пройдут в марте 2024 года. В каких обстоятельствах и кому он объявлял о своем выдвижении во время прошлых кампаний — в материале РБК
Выборы 2000 года
Когда объявил о выдвижении: 13 января 2000 года, за 73 дня до выборов. Обстоятельства: Владимир Путин сделал объявление в Санкт-Петербургском государственном университете (он выпускник этого вуза), где ему вручили мантию и диплом почетного члена ученого совета юридического факультета. Во время выступления Путин&nbsp;упомянул, что накануне узнал о создании в Москве инициативной группы по его выдвижению. &laquo;В этой торжественной обстановке хотел&nbsp;бы сказать, что с удовлетворением принимаю сделанное предложение&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он. Заявление он сделал, уже будучи и.о. президента: 31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о добровольном уходе с поста и возложил исполнение обязанностей на премьер-министра Путина. Дата выборов: 26 марта 2000 года. Результат на выборах: 52,94%.
Фото: Александр Сенцов и Александр Чумиче / ТАСС

Когда объявил о выдвижении: 13 января 2000 года, за 73 дня до выборов.

Обстоятельства: Владимир Путин сделал объявление в Санкт-Петербургском государственном университете (он выпускник этого вуза), где ему вручили мантию и диплом почетного члена ученого совета юридического факультета. Во время выступления Путин упомянул, что накануне узнал о создании в Москве инициативной группы по его выдвижению. «В этой торжественной обстановке хотел бы сказать, что с удовлетворением принимаю сделанное предложение», — сказал он. Заявление он сделал, уже будучи и.о. президента: 31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о добровольном уходе с поста и возложил исполнение обязанностей на премьер-министра Путина.

Дата выборов: 26 марта 2000 года.

Результат на выборах: 52,94%.

Выборы 2004 года
Когда объявил о выдвижении: 18 декабря 2003 года, за 87 дней до выборов. Обстоятельства: Путин объявил о намерении баллотироваться по время прямой линии с президентом. Дата выборов: 14 марта 2004 года. Результат на выборах: 71,31%.
Фото: Алексей Панов / РИА Новости

Когда объявил о выдвижении: 18 декабря 2003 года, за 87 дней до выборов.

Обстоятельства: Путин объявил о намерении баллотироваться по время прямой линии с президентом.

Дата выборов: 14 марта 2004 года.

Результат на выборах: 71,31%.

Выборы 2012 года
Когда стало известно о выдвижении: 24 сентября 2011 года, за 162 дня до выборов. Обстоятельства: Тогда президентом был Дмитрий Медведев, а Владимир Путин возглавлял правительство. На первом этапе XII съезда &laquo;Единой России&raquo; они с Путиным выступили вдвоем. &laquo;Мы знаем, что от президента Российской Федерации, от председателя правительства ждут предложений о структуре власти, конфигурации властных полномочий после выборов, ждут от нас соответствующих предложений. Хочу прямо сказать: договоренность о том, что делать, чем заниматься в будущем, между нами давно достигнута&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Путин. Медведев предложил выдвинуть на президентские выборы от правящей партии кандидатуру Путина. Официально его&nbsp;выдвинули кандидатом в ноябре 2011 года, на втором этапе партийного съезда. Дата выборов: 4 марта 2012 года. Результат на выборах: 63,6%.
Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Когда стало известно о выдвижении: 24 сентября 2011 года, за 162 дня до выборов.

Обстоятельства: Тогда президентом был Дмитрий Медведев, а Владимир Путин возглавлял правительство. На первом этапе XII съезда «Единой России» они с Путиным выступили вдвоем. «Мы знаем, что от президента Российской Федерации, от председателя правительства ждут предложений о структуре власти, конфигурации властных полномочий после выборов, ждут от нас соответствующих предложений. Хочу прямо сказать: договоренность о том, что делать, чем заниматься в будущем, между нами давно достигнута», — сказал Путин. Медведев предложил выдвинуть на президентские выборы от правящей партии кандидатуру Путина. Официально его выдвинули кандидатом в ноябре 2011 года, на втором этапе партийного съезда.

Дата выборов: 4 марта 2012 года.

Результат на выборах: 63,6%.

Выборы 2018 года
Когда объявил о выдвижении: 6 декабря 2017 года, за 102 дня до выборов. Обстоятельства: За время президентства Медведева срок полномочий главы государства, прописанный в Конституции, был увеличен с четырех до шести лет, поэтому следующие выборы были запланированы&nbsp;на 2018 год. Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться в Нижнем Новгороде, на встрече с работниками ГАЗа (Горьковский автомобильный завод праздновал 85-летие). Зал скандировал &laquo;ГАЗ за вас!&raquo;, а Путин заявил, что &laquo;лучшего места и лучшего повода для объявления об этом [выдвижении в президенты], наверное, нет&raquo; и поблагодарил за поддержку. Дата выборов: 18 марта 2018 года. Результат на выборах: 76,69%.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Когда объявил о выдвижении: 6 декабря 2017 года, за 102 дня до выборов.

Обстоятельства: За время президентства Медведева срок полномочий главы государства, прописанный в Конституции, был увеличен с четырех до шести лет, поэтому следующие выборы были запланированы на 2018 год. Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться в Нижнем Новгороде, на встрече с работниками ГАЗа (Горьковский автомобильный завод праздновал 85-летие). Зал скандировал «ГАЗ за вас!», а Путин заявил, что «лучшего места и лучшего повода для объявления об этом [выдвижении в президенты], наверное, нет» и поблагодарил за поддержку.

Дата выборов: 18 марта 2018 года.

Результат на выборах: 76,69%.

Выборы 2024 года
Когда объявил о выдвижении: 8 декабря 2023 года, за 100 дней до выборов. Обстоятельства: Владимир Путин в Кремле вручал медали Героям России. На встрече вопрос о выдвижении ему задал Артем Жога, спикер парламента ДНР и командир батальона &laquo;Спарта&raquo; (его сын Владимир Жога, погибший под Волновахой в первые дни военной операции, также возглавлял этот батальон с 2016 по 2022 год). Путин ответил согласием. &laquo;В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу. Но вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решения. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он. Дата выборов: 17 марта 2024 года (голосование продлится с 15 по 17 марта).
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Когда объявил о выдвижении: 8 декабря 2023 года, за 100 дней до выборов.

Обстоятельства: Владимир Путин в Кремле вручал медали Героям России. На встрече вопрос о выдвижении ему задал Артем Жога, спикер парламента ДНР и командир батальона «Спарта» (его сын Владимир Жога, погибший под Волновахой в первые дни военной операции, также возглавлял этот батальон с 2016 по 2022 год). Путин ответил согласием. «В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу. Но вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решения. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — сказал он.

Дата выборов: 17 марта 2024 года (голосование продлится с 15 по 17 марта).

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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