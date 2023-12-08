От вузов до военных: кому и как Путин объявлял о выдвижении на выборы

Выборы 2024 года

Когда объявил о выдвижении: 8 декабря 2023 года, за 100 дней до выборов.

Обстоятельства: Владимир Путин в Кремле вручал медали Героям России. На встрече вопрос о выдвижении ему задал Артем Жога, спикер парламента ДНР и командир батальона «Спарта» (его сын Владимир Жога, погибший под Волновахой в первые дни военной операции, также возглавлял этот батальон с 2016 по 2022 год). Путин ответил согласием. «В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу. Но вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решения. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — сказал он.

Дата выборов: 17 марта 2024 года (голосование продлится с 15 по 17 марта).