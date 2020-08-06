Лукашенко сообщил о сигнале Киева про вторую группу российских наемников

Информацию о том, что в Белоруссию должна проникнуть еще одна группа «боевиков», Минск получил от Киева, рассказал Лукашенко. Однако следы этой группы так и не были найдены

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Власти Белоруссии получили от официального Киева предупреждение о том, что в страну готовится проникнуть еще одна группа российских наемников, на этот раз со стороны Украины. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы их сейчас ищем по всей Беларуси», — рассказал Лукашенко. При этом он отметил, что пока найти эту группу не удается, и он подозревает, что они могли вернуться обратно в Россию или на Украину. «Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы их уже обнаружили. Если, конечно, они не ушли в Россию или обратно в Украину не вернулись. На нашей территории мы бы их уже давно обнаружили, потому что мы давно напряжены и в этом отношении действуем», — сказал Лукашенко.

Говоря о группе, задержанной в конце июля в Минске, президент Белоруссии отметил, что их заранее контролировали белорусские спецслужбы. «Мы же получали информацию. <...>. Мы видели, с кем они связаны, мы контролировали их полностью, мы знаем, с кем они созванивались, откуда они получали команды из России, кто давал эти команды. Мы уже видели, что тут чего-то жареным пахнет», — рассказал он.

Ранее Лукашенко уже говорил о том, что в Белоруссию предположительно могли проникнуть и другие группы «боевиков» из России. «Мы должны бегать и ловить их по лесам. Мы же их всех отловим», — сказал белорусский президент 4 августа.