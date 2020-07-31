Украина потребует выдачи девяти задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Девять задержанных в Белоруссии граждан Украины Киев подозревает в участии в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины). Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Facebook.

Киев намерен потребовать выдачи этих лиц для привлечения к ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе, пояснили в ведомстве.

В сообщении украинской Генпрокуратуры также говорится, что Киев уже обратился в Генеральную прокуратуру Белоруссии с запросами о временном аресте лиц, задержанных белорусскими правоохранителями 29 июля.

В ночь на 29 июля Минск объявил о задержании группы из 32 россиян в санатории рядом со столицей, еще один человек был задержан на юге страны. Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что все задержанные являются членами частной военной компании Вагнера. В отношении задержанных завели дело о подготовке теракта.