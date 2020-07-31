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Политика ,  
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Украина потребует выдачи девяти задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Девять задержанных в Белоруссии граждан Украины Киев подозревает в участии в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины). Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Facebook.

Киев намерен потребовать выдачи этих лиц для привлечения к ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе, пояснили в ведомстве.

В сообщении украинской Генпрокуратуры также говорится, что Киев уже обратился в Генеральную прокуратуру Белоруссии с запросами о временном аресте лиц, задержанных белорусскими правоохранителями 29 июля.

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Фото: КГБ Белоруссии / AP

В ночь на 29 июля Минск объявил о задержании группы из 32 россиян в санатории рядом со столицей, еще один человек был задержан на юге страны. Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что все задержанные являются членами частной военной компании Вагнера. В отношении задержанных завели дело о подготовке теракта.

Госагентство Белоруссии БелТА опубликовало список с именами задержанных и их личными данными. Информация о некоторых из них совпадает с данными людей, внесенных в список украинского портала «Миротворец» как «российские наемники».

По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, список задержанных в Белоруссии людей был передан «компетентным органам для изучения», сообщала «Страна». По его словам, при задержании кто-то из них мог представиться гражданином России, но это не исключает, что у этого человека может быть паспорт Украины.

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Фото: ploxie_novosti_16 / VK

Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные белорусскими правоохранителями россияне не планировали оставаться в республике. По его словам, они летели через Минск в Стамбул, но опоздали на свой рейс. Мезенцев также добавил, что они являются сотрудниками коммерческой компании, которая занимается охраной энергетических объектов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что задержанные под Минском россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия. По его словам, в Кремле рассчитывают на их скорое освобождение, так как задержание россиян в Белоруссии «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

Теги: Украина, Белоруссия, терроризм, ЧВК Вагнер
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