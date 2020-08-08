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Посол допустил провокацию «третьей страны» для задержания «боевиков ЧВК»

«Масштабная афера», в которую были втянуты россияне, носила заказной характер, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. По его словам, целью провокации со стороны «третьей страны» было осложнить отношения Москвы и Минска
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ситуация с россиянами, задержанными в Белоруссии, могла быть спровоцирована из третьей страны, чтобы осложнить отношения Москвы и Минска. Об этом заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, сообщили РБК в дипмиссии.

По его словам, российские дипломаты 6–7 августа встретились с задержанными в Белоруссии россиянами, «которые по прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках».

«Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси», — заявил Мезенцев.

По его мнению, проверка Следственного комитета России подтвердит «заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты» россияне.

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«По замыслу организаторов — «из-за рубежа» — акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран», — заявил Мезенцев.

Однако Россия «не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период», добавил посол.

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Более 30 россиян задержали в Белоруссии 29 июля. Как заявили в КГБ республики, ими оказались бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В отношении задержанных завели уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков.

По информации государственного агентства БелТА, россияне прибыли в Белоруссию, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа. В Кремле эти обвинения назвали инсинуациями и сочли задержание россиян безосновательным.

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По словам Мезенцева, россияне следовали через Минск транзитом и планировали лететь в Стамбул, но опоздали на рейс. Они могли быть сотрудниками коммерческой компании, занимающейся охраной энергетических объектов, отметил он. О том, что россияне направлялись именно в этот город, заявили и в российском МИДе. Позднее консул Кирилл Плетнев сообщил, что пунктом назначения была одна из стран Латинской Америки.

В Следственном комитете Белоруссии сообщили, что задержанные на допросе дали противоречивые показания. По данным ведомства, о намерении вылететь в Турцию заявила лишь половина группы, а остальные участники назвали в качестве места назначения другие страны. В СК республики полагают, что мужчины купили билеты в Стамбул, чтобы подготовить себе алиби.

6 августа в газете «Комсомольская правда» была опубликована статья «Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины». По словам источника издания, операцию организовали украинские спецслужбы. Группу якобы собрали из бывших бойцов ЧВК Вагнера, которых завербовал человек, представившийся Сергеем Петровичем. Задержанные верили, что им придется лететь по маршруту Москва — Минск — Стамбул — Гавана — Каракас, но полученные ими билеты были фальшивкой, пишет газета.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия
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