Посол допустил провокацию «третьей страны» для задержания «боевиков ЧВК»

«По замыслу организаторов — «из-за рубежа» — акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран», — заявил Мезенцев.
Однако Россия «не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период», добавил посол.
Более 30 россиян задержали в Белоруссии 29 июля. Как заявили в КГБ республики, ими оказались бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В отношении задержанных завели уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков.
По информации государственного агентства БелТА, россияне прибыли в Белоруссию, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа. В Кремле эти обвинения назвали инсинуациями и сочли задержание россиян безосновательным.
По словам Мезенцева, россияне следовали через Минск транзитом и планировали лететь в Стамбул, но опоздали на рейс. Они могли быть сотрудниками коммерческой компании, занимающейся охраной энергетических объектов, отметил он. О том, что россияне направлялись именно в этот город, заявили и в российском МИДе. Позднее консул Кирилл Плетнев сообщил, что пунктом назначения была одна из стран Латинской Америки.
В Следственном комитете Белоруссии сообщили, что задержанные на допросе дали противоречивые показания. По данным ведомства, о намерении вылететь в Турцию заявила лишь половина группы, а остальные участники назвали в качестве места назначения другие страны. В СК республики полагают, что мужчины купили билеты в Стамбул, чтобы подготовить себе алиби.
6 августа в газете «Комсомольская правда» была опубликована статья «Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины». По словам источника издания, операцию организовали украинские спецслужбы. Группу якобы собрали из бывших бойцов ЧВК Вагнера, которых завербовал человек, представившийся Сергеем Петровичем. Задержанные верили, что им придется лететь по маршруту Москва — Минск — Стамбул — Гавана — Каракас, но полученные ими билеты были фальшивкой, пишет газета.