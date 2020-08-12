Прокуратура Украины направила запрос в Минск о выдаче «боевиков» ЧВК

По данным украинских властей, лица, которых Киев просит ему выдать, принимали участие в боевых действия в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик

Фото: КГБ Белоруссии / AP

Офис генерального прокурора Украины направил в Генпрокуратуру Белоруссии запрос о выдаче 28 человек, которые были задержаны неподалеку от Минска 29 июля и объявлены белорусскими властями «боевиками» Частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

В сообщении офиса генпрокурора Украины говорится, что 28 указанных в запросе лиц подозреваются в участии в террористической организации и суд уже принял решение об их заочном аресте.

«Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении офиса генпрокурора.

В ведомстве отметили, что среди 28 человек, выдачи которых они добиваются, украинское гражданство имеют только девять.