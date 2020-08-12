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Политика ,  
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Прокуратура Украины направила запрос в Минск о выдаче «боевиков» ЧВК

По данным украинских властей, лица, которых Киев просит ему выдать, принимали участие в боевых действия в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
Фото: КГБ Белоруссии / AP
Фото: КГБ Белоруссии / AP

Офис генерального прокурора Украины направил в Генпрокуратуру Белоруссии запрос о выдаче 28 человек, которые были задержаны неподалеку от Минска 29 июля и объявлены белорусскими властями «боевиками» Частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

В сообщении офиса генпрокурора Украины говорится, что 28 указанных в запросе лиц подозреваются в участии в террористической организации и суд уже принял решение об их заочном аресте.

«Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении офиса генпрокурора.

В ведомстве отметили, что среди 28 человек, выдачи которых они добиваются, украинское гражданство имеют только девять.

Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

6 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил генпрокурору страны Александру Конюку пригласить в Минск для разбирательства по делу задержанных «боевиков» ЧВК Вагнера генеральных прокуроров России и Украины. При этом белорусский лидер выразил готовность самостоятельно решить судьбу задержанных, если генпрокуроры России и Украины откажутся прибыть в Минск.

«Не приедут — вопрос решим мы, без них», — сказал Лукашенко.

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Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Политика
Александр Лукашенко

29 июля, за 11 дней до назначенных на 9 августа президентских выборов в Белоруссии, БелТА сообщила, что в стране задержаны 33 наемника ЧВК Вагнера. 30 июля Следственный комитет Белоруссии сообщил, что задержанных россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.

31 июля офис генерального прокурора Украины сообщил, что попросил Минск о временном аресте задержанных.

Посол назвал задержанных под Минском россиян опоздавшими на рейс за рубеж
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Дмитрий Мезенцев

Российская стороны причастность задержанных к подготовке в Белоруссии массовых беспорядков отрицает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал задержанных сотрудниками частного охранного предприятия, которые не совершали никаких противозаконных действий. Посол России в Белоруссии Борис Мезенцев объяснил появление задержанных россиян в стране тем, что они намеревались вылететь из Минска в другую страну, но опоздали на свой рейс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся «провокацией третьего государства».

9 августа Лукашенко заявил, что получил от президента России Владимира Путина письмо, в котором российский лидер «изложил все факты» относительно задержанных.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, Украина, ЧВК Вагнера
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