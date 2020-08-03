Консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

По словам российского консула, задержанные должны были улететь из Минска в Стамбул, а затем — на другой континент

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Задержанные в Белоруссии граждане России направлялись транзитом через Минск в одну из стран Латинской Америки. Об этом российский консул в белорусской столице Кирилл Плетнев заявил в программе «60 минут» на «России 1».

Дипломат рассказал, что 25 июля задержанные в Белоруссии граждане должны были вылететь из Минска в Стамбул, а уже оттуда — отправиться в Латинскую Америку. В какую именно из стран региона направлялись россияне, Плетнев не уточнил.

О том, что задержанные использовали Минск в качестве транзитного пункта для поездки в Стамбул, ранее рассказывал посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Замначальника отдела по обслуживанию пассажиров службы сервиса авиакомпаний аэропорта Минска Светлана Самсикевич подтвердила, что на стамбульский рейс действительно не явились 33 человека (именно столько людей задержали белорусские спецслужбы).

Геннадий Кумпан, который вез россиян от границы до Минска, рассказал телеканалу СТВ, что изначально его пассажиры действительно направлялись в аэропорт, однако уже по дороге их планы изменились. В результате они попросили отвезти их в гостиницу IBB. Там их и задержали в ночь на 29 июля, после чего поместили в следственный изолятор тюрьмы в городе Жодино Минской области.