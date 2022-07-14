Премьер Литвы объяснила согласие с рекомендациями ЕК по транзиту
Литва учтет разъяснения Еврокомиссии по железнодорожному транзиту в Калининградскую область, но не будет брать на себя ответственность за исполнение предложенного варианта. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции, передает LRT.
«Мы благодарны Еврокомиссии за то, что она консультировалась с инстанциями Литвы, выслушала наши замечания и предложения, однако мы не должны и не можем взять на себя ответственность за принятое решение», — отметила Шимоните и указала на то, что разъяснения ЕК адресованы не Литве, а всем странам Евросоюза.
18 июня Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные составы, которые шли по железной дороге в Калининградскую область или из нее, если они перевозили товары из санкционного списка ЕС. Под запрет к перевозке попали продукты из железа, стали и некоторых других металлов, удобрения, лес, изделия из дерева, стеклотары, цемента, установки для сжижения природного газа, изделия из чугуна и стали, чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия и другое.
Литовский МИД объяснял, что не вводил собственных ограничений, а лишь следовал рекомендациям Еврокомиссии о том, что санкционные товары из России не должны попадать на территорию стран ЕС.
Кремль назвал запрет на транзит незаконным решением и призывал готовиться к худшему, если Литва не отзовет решение. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщал о подготовке ответа на «враждебные действия», а представитель МИДа Мария Захарова указывала, что ответ Литве будет лежать не в дипломатической, а в практической плоскости.
13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту. Ведомство отметило, что российские автотранспортные предприятия не могут перевозить санкционные товары по территории ЕС, в том числе с помощью транзита. Этот режим не распространяется на железнодорожные перевозки по тому же маршруту, но страны ЕС должны контролировать процесс. Транзит товаров и технологий военного или двойного назначения, которые находятся под санкциями, запрещен независимо от способа транспортировки.
МИД Литвы поддержал обновленные правила Еврокомиссии, чтобы не допустить раскола трансатлантического единства, которого добивается Кремль, сказано в заявлении ведомства. При этом страна продолжит выступать за жесткие санкции против России в ответ на военные действия на Украине и будет тщательно проверять перевозки, чтобы предотвратить злоупотребление транзитными возможностями со стороны России, отметил МИД.
Российское дипломатическое ведомство обещало изучить разъяснения ЕК. Позже представитель МИДа Мария Захарова заявила, что у Москвы остались вопросы. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что Еврокомиссия сняла 80% ограничений, однако власти попытаются добиться полного снятия запрета.