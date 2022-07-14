Премьер Литвы объяснила согласие с рекомендациями ЕК по транзиту

Премьер Литвы Шимоните сняла со страны ответственность за решение ЕК по транзиту

Литва приняла позицию Еврокомиссии по транзиту, чтобы не допустить раскола трансатлантического единства, заявлял МИД. Однако страна не будет брать на себя ответственность за исполнение этого решения, отметила премьер-министр

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Литва учтет разъяснения Еврокомиссии по железнодорожному транзиту в Калининградскую область, но не будет брать на себя ответственность за исполнение предложенного варианта. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции, передает LRT.

«Мы благодарны Еврокомиссии за то, что она консультировалась с инстанциями Литвы, выслушала наши замечания и предложения, однако мы не должны и не можем взять на себя ответственность за принятое решение», — отметила Шимоните и указала на то, что разъяснения ЕК адресованы не Литве, а всем странам Евросоюза.

18 июня Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные составы, которые шли по железной дороге в Калининградскую область или из нее, если они перевозили товары из санкционного списка ЕС. Под запрет к перевозке попали продукты из железа, стали и некоторых других металлов, удобрения, лес, изделия из дерева, стеклотары, цемента, установки для сжижения природного газа, изделия из чугуна и стали, чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия и другое.

Литовский МИД объяснял, что не вводил собственных ограничений, а лишь следовал рекомендациям Еврокомиссии о том, что санкционные товары из России не должны попадать на территорию стран ЕС.

Кремль назвал запрет на транзит незаконным решением и призывал готовиться к худшему, если Литва не отзовет решение. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщал о подготовке ответа на «враждебные действия», а представитель МИДа Мария Захарова указывала, что ответ Литве будет лежать не в дипломатической, а в практической плоскости.

13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту. Ведомство отметило, что российские автотранспортные предприятия не могут перевозить санкционные товары по территории ЕС, в том числе с помощью транзита. Этот режим не распространяется на железнодорожные перевозки по тому же маршруту, но страны ЕС должны контролировать процесс. Транзит товаров и технологий военного или двойного назначения, которые находятся под санкциями, запрещен независимо от способа транспортировки.

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МИД Литвы поддержал обновленные правила Еврокомиссии, чтобы не допустить раскола трансатлантического единства, которого добивается Кремль, сказано в заявлении ведомства. При этом страна продолжит выступать за жесткие санкции против России в ответ на военные действия на Украине и будет тщательно проверять перевозки, чтобы предотвратить злоупотребление транзитными возможностями со стороны России, отметил МИД.

Российское дипломатическое ведомство обещало изучить разъяснения ЕК. Позже представитель МИДа Мария Захарова заявила, что у Москвы остались вопросы. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что Еврокомиссия сняла 80% ограничений, однако власти попытаются добиться полного снятия запрета.