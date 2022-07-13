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Война санкций ,  
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Еврокомиссия разъяснила позицию по транзиту в Калининград

Еврокомиссия запрещает доставку автотранспортом подсанкционных товаров через свою территорию из России в Калининград, однако этот режим не распространяется на железнодорожные перевозки, указано в документе
Виды Калининграда
Виды Калининграда (Фото: Елена Нагорных / ТАСС)

Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту в Калининград на своем сайте.

Как отмечается в документе, автотранспортным предприятиям, открытым в России, запрещается перевозить товары автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом. «Однако этот запрет не распространяется на перевозку товаров транзитом через территорию ЕС между Калининградской областью и Россией при условии, что перевозки таких товаров не запрещены в соответствии с регламентом. Транзит санкционных товаров автомобильным транспортом в связи с этим не допускается», — говорится в документе.

При этом в разъяснении подчеркивается, что «этот специальный режим не применяется к железнодорожным перевозкам по тому же маршруту, при этом страны-члены сохраняют за собой право осуществлять эффективный контроль».

Алиханов опроверг расширение Литвой запретов на транзит в Калининград
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Антон Алиханов

В то же время Еврокомиссия указала, что транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения запрещен вне зависимости от способа транспортировки.

Страны-члены ЕС должны предотвращать все возможные формы обхода санкций и продолжать мониторинг потоков между Россией и ее регионом. В частности, они должны следить, чтобы объемы транзита сохранялись на среднем уровне за последние три года и убедиться, что никаких необычных потоков товаров нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захаров заявила, что ведомство изучит разъяснения ЕК и предоставит подробную информацию, передает ТАСС. Пресс-служба правительства Калининградской области также заявила агентству, что прежде чем делать выводы изучит формулировки документа Еврокомиссии.

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Литва с 18 июня прекратила пропускать по железной дороге через свою территорию в Калининградскую область транзитные составы с товарами, попавшие под санкции ЕС. В литовском МИДе тогда объяснили, что мера принята после консультаций с ЕК. Москва назвала ограничение транзита незаконным. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что началась работа над снятием запрета на транзит, но предоставил правительству и администрации президента проект ответных мер, которые будут «весьма критичны для Литвы».

МИД назвал условие для жесткого ответа на запрет транзита в Калининград
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

1 июля Spiegel написал, что Германия попросила сделать исключение в санкциях для Калининградской области, чтобы избежать эскалации. По его данным, германское правительство было возмущено действиями Литвы. Вильнюс, как указало издание, отреагировал на это негативно.
 

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