Москва заявила, что у нее остались вопросы к ЕС о транзите в Калининград
У российской стороны остаются вопросы к предложениям Еврокомиссии насчет транзита в Калининград, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вопросы по содержанию данного документа у нас остаются. Безусловно, российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике», — сказала она.
В МИДе назвали решение, снимающее ограничения для определенной продукции, перевозимой железнодорожным транспортом через российский эксклав, проявлением реализма и здравого смысла.
Также Захарова сообщила, что в МИДе внимательно изучают предложение Еврокомиссии.
Литва запретила транзит санкционной продукции в Калининград 18 июня. Москва назвала ограничение незаконным. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предоставил правительству и администрации президента проект ответных мер, которые будут «весьма критичны для Литвы».
Ранее Еврокомиссия опубликовала разъяснения о транзите. В документе сказано, что автотранспортным предприятиям, зарегистрированным в России, запрещается перевозить товары автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом. «Однако этот запрет не распространяется на перевозку товаров транзитом через территорию ЕС между Калининградской областью и Россией, при условии что перевозки таких товаров не запрещены в соответствии с регламентом. Транзит санкционных товаров автомобильным транспортом в связи с этим не допускается», — заявлено в документе.
Специальный режим не распространяется на железнодорожное сообщение, однако страны ЕС «сохраняют за собой право осуществлять эффективный контроль» за ним. Транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения Еврокомиссия запретила вне зависимости от способа транспортировки.