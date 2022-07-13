Алиханов заявил о намерении добиться снятия всех ограничений по транзиту
Решение Еврокомиссии является только первым шагом по снятию транзитных ограничений в Калининградскую область. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.
«Решение является только первым шагом в снятии проблемы, требуется аналогичное снятие ограничений и в части автомобильных перевозок. <...> Будем продолжать добиваться полного снятия ограничений», — написал Алиханов.
Он поблагодарил МИД за проделанную работу и добавил, что подробно о решении Еврокомиссии выскажется позднее.
Ранее он говорил, что направил в правительство и администрацию президента проект ответных мер, которые будут «весьма критичны для Литвы».
Еврокомиссия разрешила транзит через Литву в Калининградскую область санкционных товаров по железной дороге с правом ЕС осуществлять контроль. Транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения Еврокомиссия запретила вне зависимости от способа транспортировки. Транзит на автомобилях, зарегистрированных в России, будет запрещен.
В МИДе в свою очередь заявили, что внимательно изучают предложение Еврокомиссии. Однако во внешнеполитическом ведомстве отметили, что у Москвы по-прежнему имеются вопросы.