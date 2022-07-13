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Алиханов заявил о намерении добиться снятия всех ограничений по транзиту

Антон Алиханов поблагодарил МИД за переговоры с ЕС, в результате которых в Калининградскую область был разрешен транзит по железной дороге через Литву. При этом он добавил, что власти будут добиваться полной отмены ограничений
Антон Алиханов
Антон Алиханов (Фото: aa_alikhanov / Telegram)

Решение Еврокомиссии является только первым шагом по снятию транзитных ограничений в Калининградскую область. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.

«Решение является только первым шагом в снятии проблемы, требуется аналогичное снятие ограничений и в части автомобильных перевозок. <...> Будем продолжать добиваться полного снятия ограничений», — написал Алиханов.

Он поблагодарил МИД за проделанную работу и добавил, что подробно о решении Еврокомиссии выскажется позднее. 

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Ранее он говорил, что направил в правительство и администрацию президента проект ответных мер, которые будут «весьма критичны для Литвы».

Еврокомиссия разрешила транзит через Литву в Калининградскую область санкционных товаров по железной дороге с правом ЕС осуществлять контроль. Транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения Еврокомиссия запретила вне зависимости от способа транспортировки. Транзит на автомобилях, зарегистрированных в России, будет запрещен.

В МИДе в свою очередь заявили, что внимательно изучают предложение Еврокомиссии. Однако во внешнеполитическом ведомстве отметили, что у Москвы по-прежнему имеются вопросы.

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