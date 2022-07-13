МИД изучит предложения ЕК по транзиту в Калининград

КПП "Чернышевское" в Калининградской области, архивное фото (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

Российская сторона изучит опубликованные Евросоюзом материалы по транзиту в Калининград, предоставит подробную информацию. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Нам теперь нужно их [разъяснения Еврокомиссии] изучить, и я думаю, мы предоставим более подробную информацию», — сказала она (цитата по ТАСС). Также изучить предложения Еврокомиссии обещали власти Калининградской области.

Захарова сообщила, что в ЕС уточнили порядок перемещения наземным транзитом из и в Калининградскую область грузов, попавших под санкции.

Ранее Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту в Калининград. В документе сказано, что автотранспортным предприятиям, открытым в России, запрещается перевозить товары автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом. «Однако этот запрет не распространяется на перевозку товаров транзитом через территорию ЕС между Калининградской областью и Россией, при условии что перевозки таких товаров не запрещены в соответствии с регламентом. Транзит санкционных товаров автомобильным транспортом в связи с этим не допускается», — говорится в документе.

Специальный режим не распространяется на железнодорожное сообщение, однако страны ЕС «сохраняют за собой право осуществлять эффективный контроль». При этом транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения запрещен вне зависимости от способа транспортировки.

Литва запретила транзит санкционной продукции в Калининград 18 июня. Москва назвала ограничение транзита незаконным. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предоставил правительству и администрации президента проект ответных мер, которые будут «весьма критичны для Литвы».

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В начале июля журнал Spiegel писал, что Германия попросила сделать исключение в санкциях для Калининградской области, чтобы избежать эскалации. По его данным, германское правительство было возмущено действиями Литвы. Вильнюс, как указало издание, отреагировал на это негативно.